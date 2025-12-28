Slušaj vest

Ceca Ražnatović kao i sve njene kolege imala je težak početak muzičke karijere. Ona se nije stidela da peva po svadbama, ispraćajima u vojsku, igrankama, kako bi se što bolje predstavila publici koja ju je tada zavolela i voli je i dan-danas.

Pre nekoliko dana Ceca je imala koncert u Požarevcu, a tom prilikom otkrila je da je baš u tom kraju zaradila novac za prvi stan.

- Moje počeci, kada sam snimila "Cvetak zanovetak" ovaj kraj ovde, automatski je odreagovao na mene i ja sam sve vreme, to moram da kažem, radila u ovom požarevačkom kraju, svadbe, igranke, ispraćaje u vojsku, gigantski, trajale su tri dana najmanje. Ali moram da vam kažem da sam ja tu zaradila i prvi stan - rekla je Ceca.

Ceca u suzama započela koncert, pesmom "Pile" koju je posvetila žrtvama nastadalim u Novom Sadu. Foto: Privatna Arhiva

Prvi svoj nastup u ovom gradu Ceca je imala daleke 1989. godine u istoj hali u kojoj je pevala i pre nekoliko noći. Domaći mediji pronašli su slike iz davne 1989. godine na kojoj Ražnatovićeva pozira u helankama i korset haljini, a stajling je upotpunila crvenim karminom. Kasnije je ovo bio i njen prepoznatljiv stajling.

Kurir.rs

