Slušaj vest

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos nerazdvojni su prijatelji mesecima unazad. Aleksandar je juče u jednoj od objava na društvenim mrežama posvećenim Jovanoviću, otkrio da njih dvojica žive zajedno.

Nakon toga, oglasio se i Čeda koji nije demantovao ovu informaciju, pa je dodao da su tu i njegova deca, a da mu Kos dosta pomaže u svemu.

Oni često kače zanimljive trenutke iz njihove svakodnevnice, a ovo je dom u kom provode slobodno vreme i zajedničke trenutke.

1/5 Vidi galeriju Ovde žive Čeda Jovanović i Aleksandar Kos Foto: Printscrean

Čedi je omiljena prostorija u stranu ogromna bela kuhinja sa ugradnim uređajima, te tu redovno mesi i kuva.

Njegov stan je pažljivo sređen, prostran i u njenu preovladavaju uglavnom svetliji tonovi, a detalji imaju posebno mesto u domu.

Na zidu u dnevnoj sobi su umetničke slike, a ogromna siva garnitura je u samom centru sobe u kojoj zasigurno provode dosta vremena.

Za praznike, dom je uvek sređen i ukrašen, a Čeda je u više navrata pokazao kako sve izgleda.