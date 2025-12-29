"U 2026. sebi želim da ne budem toliko dobar čovek"

Jelena Karleuša je sinonim za stil bez kompromisa, lepotu sa stavom i glamur koji pomera granice. Ona je ta koja stvara trendove, a ne prati ih.

Foto: Miloš Miletić

Godina na izmaku nije joj bila nimalo laka, ali ona hrabro nastavlja dalje, pa nikad jača ulazi i u novu 2026.

U ekskluzivnom novogodišnjem intervjuu za Kurir Stil magazin pop zvezda govorila je o predstojećim praznicima, modi i lepoti, stilu, a otkrila nam je i svoje planove, o kojima će se tek pričati u javnosti.

Foto: Miloš Miletić

Nedavno ste istakli da vam je 2025. bila jedna od najgorih godina u životu. Šta očekujete od nove 2026. godine?

- Imam dve opcije. Ili da mi bude najbolja godina života, ili da se predam.

Koja vest vas je najviše obradovala, a koja rastužila u godini na izmaku i čemu vas je ona naučila?

- Čitava ova godina je životna lekcija. O ljudima, izdaji, o slabićima, padanju i ustajanju, o unutrašnjoj borbi. Godina spoznaje prave snage i sagledavanja slabosti. Godina koja bi mnoge ubila. Da li je ubila mene, pokazaće 2026.

Šta biste poželeli sebi u Novoj godini?

- Da ne budem toliko dobar čovek. Deda Mraz od mene može da očekuje da ga prebijem kad uđe i otmem mu vreću s poklonima.

Kako ove godine izgleda novogodišnja dekoracija u vašem domu?

- Megalomanski, preskupo i nepotrebno. Nemam osećaj da je praznična i novogodišnja atmosfera, pa pokušavam na silu da dočaram sve to. Mačke i kučići koje imam doprinose očaju lažnog novogodišnjeg sjaja jer urnišu i jelke i dekoraciju.

Šta su vaše mezimice Atina i Nika poželele da ih sačeka ispod jelke?

- Atina je poželela putovanje, a Nika neku stvarno glupu trenerku. Svakako će im mama ispuniti želje.

1/4 Vidi galeriju JK NG Foto: Privatna Arhiva

Da je danas moderno slanje novogodišnjih čestitki, kome biste ih prvo poslali?

- Svim usamljenim starim ljudima koji će novogodišnje praznike provesti sami. Da budu šokirani ko im piše. To bih volela.

Da li vam je astrolog već uradio godišnji horoskop za 2026?

- Ne, ali evo poziv da mi neko uradi horoskop i da me sve slaže, ignorišući negativno. Hoću bajku, pa makar i lažnu.

Bez čega ne možete da zamislite dan, a da nema veze s vašom profesijom?

- Bez praška protiv bolova. Imam konstantne migrene i bol je nešto s čim živim. Volela bih da me jedan dan u životu ne boli glava.

Znamo da obožavate modu. Pre mnogo godina najavili ste pisanje knjige pod nazivom "Modni almanah". Da li ste odustali od te ideje ili samo čekate pravi trenutak i malo slobodnog vremena za takav poduhvat?

- Moj "Modni almanah" pretvorio se u "Životni almanah JK" i, ako ništa drugo, biće to jednog dana bestseler.

1/3 Vidi galeriju JK Foto: Milosph

Uvek ste isticali da dobar stil i ukus nemaju veze s novcem. Kome od vaših koleginica nema pomoći u modnom smislu?

- Modni izraz je naše ogledalo po mnogo čemu. Pogotovo u šou-biznisu. Odelo ne čini čoveka, ali mnogo toga može reći. Iskreno, nisam upoznala nijednu osobu s javne scene koja je potpuno po mom ukusu i standardu. Moda nije samo krpa na nama, već i stil života, hrabrost u stavu i posebnosti, držanju, isticanju po energiji i načinu na koji se svakoj krpi udahne život. Moda je filozofija i umetnost, a toga na našoj estradnoj sceni nema. Zato ja među svima njima izgledam nepripadajuće i kao vanzemaljac. Nismo isti univerzum. Ja sam fešn vik, a oni su gradska kafana. Ne kritikujem, samo konstatujem razliku u pogledima.

Koje su to najskuplje stvari u vašem garderoberu?

- Tašne "ermes" i "šanel".

Poznato je da ste veliki ljubitelj nakita. Koji vam je omiljeni komad koji imate u kolekciji?

- Dijamanti. Sve drugo je nebitno. Računa se samo to kamenje. Rocks. To će vam reći svako ko ih ima puno i ko se razume.

Jedna ste od najnegovanijih dama s naše javne scene. Kako održavate lepotu i koja je vaša svakodnevna bjuti rutina?

- Nemam poroke, ne pušim, ne pijem, ne pijem ni kafu. Ne jedem meso, jedem voće i povrće u svežem obliku, pijem puno vode i čaja. Uz svaki obrok jedem barem jednu zelenu namirnicu. Lice i telo već decenijama negujem samo proizvodima "la mer", koji su izuzetno masni i hranljivi. Koža se neguje i spolja i iznutra.

1/6 Vidi galeriju JK Foto: Miloš Miletić

Pokrenuli ste liniju parfema i specijalnih mirisa za telo, koji su postali veoma popularni. Da li razmišljate da proširite ponudu u novoj godini?

- Volela bih da počnem i sa sopstvenom linijom šminke. Radim već na toj ideji.

Na čemu trenutno radite?

- Na novim pesmama i ostalim paklenim i osvetničkim planovima. Šta drugo?

Šta sve možemo da očekujemo u predstojećem periodu kad je u pitanju JK?

- Nove pesme i stare ratove. Tradicionalno će vam i nova godina biti ispunjena mojim dramama, mojim likom i mojom muzikom. Hteli vi to ili ne, vi ste deo mene i ja deo vas. Srećna vam nova 2026. godina!

Foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

