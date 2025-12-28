Slušaj vest

Nemanja Nikolić svojevremeno je otkrio da je za jednu noć zaradio čak 60.000 evra, što je tada šokiralo sve prisutine u emisiji.

– Bakšiš nije neko moranje, to je individualna stvar. Ja nisam bakšiš terijer, nikada nisam jurio bakšiš da idem od stola do stola. Apsolutno nikada to nisam radio. Uvek je to bilo nešto spontano – priznao je Nemanja i opisao suituaciju kada je za noć zaradio 60.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Pevač Nemanja Nikolić takmičio se u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a sada je već 20 godina na estradi. Foto: Kurir Televizija, Printskrin

– To su bila dva gospodina koja su jednostavno u tom momentu bila vesela i dobro raspoložena. Jednostavno desilo se takvo veče i rado ga se sećam – naglasio je Nikolić u emisiji "Grand specijal".

Voditelj je konstatovao da neko troši tu sumu desetak godina, a pevač mu odgovorio da je on to potrešio odavno.