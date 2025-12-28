Slušaj vest

Zorica Marković poznata je kao javna ličnost koja nema dlake na jeziku pa je tako jednom prilikom otkrila sve mračne tajne njenog kolege i dugogodišnjeg cimera iz rijaliti progarama Nenada Aleksića Ša.

Ša je poznat kao neko ko je prevario svoju ženu i kao neko ko često izlazi i ulazi u nove veze i odnose, a Zorica je tom prilikom otkrila da je on svoju ženu varao i pre javne prevare.

- Ja tog dečka znam još otkad smo zajedno bili na Farmi. I tada smo imali konflikt. Kada smo bili u Zadruzi, naljutio se na mene jer sam ga savetovala oko Dragane Mitar. Ja ne znam šta on hoće, javno vara i blamira onu ženu koja mu prelazi preko svega - izjavila je pevačica za Star.

Zorica je tada navela da je Aleksić varao bivšu partnerku sa jednom devojkom koja je radila n trafici.

- On se, bre, stalno nešto zaljubljuje po rijalitijima, pa je l' to normalno za jednog oženjenog muškarca?! Znam ja štošta o njemu. Znate kako, kod mene u kafanu dolaze razni i pričaju svakakve tračeve. Tako sam čula i da je varao ženu sa jednom devojkom koja je radila na trafici na Novom Beogradu - dodala je Zorica.

- Ta afera je trajala tri meseca dok je ona tamo radila. I šta više reći za njega i njegovo ponašanje. Nisam dobra sa njim i ne želim da se pomirim sa takvim čovekom.

