Tea Tairović je mlada muzička zvezda koja je svojim trudom i radom uspela da se izdigne na sam vrh muzičke scene. Ona je za kratko vreme dostigla enormne uspehe, a kako su mediji ranije pisali, sve što je zaradila je pametno ulagala pa se može pohvaliti da je vlasnica nekoliko nekretnina.

Uspeh i imovinu koja je stekla, neko nije stekao ni u poznim godinama, a Tea ima svega verovali ili ne 29 godina.

1/5 Vidi galeriju Muzička zvezda Tea Tairović večeras premijerno izvodi pesme sa novog albuma koji nosi naziv “Aska” Foto: Kurir

Rođena je 26. aprila 1996. godine, što znači da ima 29 godina. Pored blistave karijere, Tea je nedavno napravila i veliki korak u privatnom životu i udala se što je dodatno iznenadilo i oduševilo njene fanove.

Ona je često u ranijim izjavama isticala da je za svoj život napravila ozbiljan plan pa da je u tom planu napisala šta bi sve volela da ostavari do svoje tridesete godine. Nedavno je otkrila da je uspela da sve ono što je planirala i ostvari.