Sanja Marinković otkirla je u razogovoru za medija da ima simpatiju, kao i da je u normalnim odnosima sa bivšim mužem, pogotovo zbog sina koji je nedavno proslavio 18. rođendan.

- Normalno je da imamo takav odnos, kad je naš sin u pitanju. Bio mu je osamnaesti rođendan, a moj sin je inače rođen na Svetog Nikolu, te je za to bio razlog više. Žao mi je ako žene, zbog svog deteta nemaju korektan odnos sa partnerom. Ja sam sve već rekla, kada je naš odnos u pitanju.

Na pitanje šta se dešava u njenom privatnom životu, odgovorila je:

1/7 Vidi galeriju Sanja Marinković uživa na kruzeru Foto: Pritnscren/Instagram

- Kao što sam jednom prilikom obećala bivšem suprugu da ćemo se rastati onda kada ljubav prestane, tako sam i dala reč da ću javnost i svoju publiku obavestiti o svom emotivnom životu. Uvek imam simpatiju.

- Šta ti se u 2025. nije dopalo? - glasilo je pitanje za Sanju.

- Sve je u redu. Ja sam imala lepe trenutke, zaista. Večere, pića...sve je dobro, ali ne znam da li će se pravi pojaviti - istakla je ona.

Marinkovićka se dotakla i 18. rođendana njenog naslednika i njegovih želja.

- Trebalo mu je malo da ih osmisli, ali mi je rekao da ih neće otkrivati. Drago mi je da je posvećen i vredan i da napreduje - rekla je voditeljka za "Premijeru vikend specijal"