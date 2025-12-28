Anabela Atijas otkrila je nakon više decenija da je glavni krivac za to što je ona postala pevačica grupe Fanki dži, upravo njen kolega Nenad Knežević Knez .

"Za one koji ne znaju ko stoji iza pesme 'Samo u snu' - tekst je pisao Milan, a muziku Knez, koji mi je i dao ideju da postanem pevačica grupe Funky G. Volim vas", napisala je Anabela na svom storiju.