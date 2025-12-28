Kada je napisao "Samo u snu" predložio je da Anabela to otpeva, a sve ostalo je istorija
Stars
OVAJ PEVAČ JE SPOJIO GAGIJA I ANABELU: Napisao pesmu, pa rekao Đoganiju da je ona idealna za njega
Slušaj vest
Anabela Atijas otkrila je nakon više decenija da je glavni krivac za to što je ona postala pevačica grupe Fanki dži, upravo njen kolega Nenad Knežević Knez.
"Za one koji ne znaju ko stoji iza pesme 'Samo u snu' - tekst je pisao Milan, a muziku Knez, koji mi je i dao ideju da postanem pevačica grupe Funky G. Volim vas", napisala je Anabela na svom storiju.
Foto: Printscrean
Podsetimo, Anabela je napustila Funky G nakon Gagijeve borbe sa zavisnošću i razvoda, ali su pre nekoliko godina izgladili odnose i ponovo počeli da nastupaju zajedno.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši