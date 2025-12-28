Slušaj vest

Nakon što je Aleksandar Kos, najbliži prijatelj Čede Jovanovića, u javnosti otkrio da njih dvojica već neko vreme žive zajedno, oglasio se i sam političar. Jovanović je tim povodom kontaktirao s domaćicom emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji Krunom Unom Mitrović i tom prilikom otkrio detalje iz svog privatnog života.

Čeda Jovanović i Aca na studentskoj žurci Izvor: Kurir

 Uvek zajedno

Kako je naveo, praznične dane provodi u porodičnoj atmosferi, okružen najbližima.

- Deca i Aleksandar su tražili da spremim pasulj, a pošto kažu da je najbolji kad prenoći, odlučili smo da se okupimo i provedemo vreme zajedno. Za praznike sam uz sebe imao Aleksandra i, ono što mi je najvažnije, svoju decu Mihajla, Janu, Zoru i Anđeliju. Na nedeljni ručak nam dolazi i Ana Bekuta - rekao je Jovanović novinarki.

On nije krio zadovoljstvo zbog podrške koju, kako kaže, dobija kako od porodice i prijatelja, tako i od ljudi koje svakodnevno sreće.

Inače, Jovanović je u subotu uveče, zajedno sa Aleksandrom, prisustvovao koncertu grupe Fujčinela bojs, koja je pre nekoliko meseci političaru i njegovom prijatelju posvetila jednu od svojih pesama. Njih dvojica su, prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, bili vidno raspoloženi, đuskali su s mladom publikom i uživali u hitovima benda.

čedomir Jovanović Aleksandar Kos
Foto: Instagram

Pucaju od raspoloženja

Jovanović je bio toliko raspoložen da se više od dva sata fotografisao s brojnim posetiocima koncerta, a u jednom trenutku se i obratio prisutnima i zahvalio im na podršci koju mu pružaju.

Sudeći po atmosferi i reakcijama publike, veče je proteklo u znaku dobre energije, a političar je još jednom pokazao da ne beži od kontakta s ljudima i javnih nastupa van političke scene.

Milici Pavlovic otac pisao nakon sto nije uspeo da dodje na koncert Izvor: MONDO/Đorđe Milošević