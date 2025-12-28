Slušaj vest

Lepi Mića, rijaliti veteran i učesnik Zadruge 9, već dugi niz godina redovano boravi u Beloj kući na imanju u Šimanovcima. Lepi Mića bio je učesnik svih sezona rijalitija "Zadruga".

Ono što dodatno intrigira jeste da se porodica Lepog Miće nikada nije javno eksponirala.

Lepi Mića je nekako uspeo da sačuva svoj privatni život daleko od očiju javnosti, pa smo samo upoznali njegovu ćerku Saru, koja je tek od očevog ulaska u "Zadrugu" odlučila da da izjavu za domaće medije, dok je njegova žena Snežana ostala nepoznata javnosti.

Supruga se samo jednom pojavila u javnosti

Kako je Sara svojevremeno otkrila, to što ne gostuje u emisijama i to što ne daje izjave za medije zapravo je deo dogovora između njenih roditelja.

- Moja majka se ne pojavljuje po medijima i ima takav dogovor sa mojim ocem. Ona se slaže sa tim da on uđe u rijaliti ako želi i da se bavi time, ali pod uslovom da se ona ne eksponira u medijima. Ona njega naravno podržava i prati rijaliti, ne može a da se ne nervira, a njemu uvek kaže svoje mišljenje - otkrila je Sara u jednom intervjuu za Pink.

Međutim, u jednoj od sezona, Mićina supruga Snežana se pojavila i poslala mu čestitke putem videa koji je pušten u Zadruzi.

