Aleksandar Aca Sofronijević, Slavko Banjac, Dejan Nedić Tejovac, Novak Stanković i Ana Vuletić uneli su praznični duh u studio Kurir televizije gostujući u emisiji „Pusti brigu“, koja se emituje nedeljom od 16 časova.

Ceo studio Pusti brige zaigrao kolo

U toploj, opuštenoj i emotivnoj atmosferi, poznati harmonikaš i popularni pevači govorili su o detaljima iz privatnog života, porodičnim odnosima i vrednostima koje ih vode, ali i o izazovima sa kojima se suočavaju na muzičkoj sceni. Gosti su se osvrnuli na svoje karijere, važne saradnje i planove za budućnost, otkrivajući publici i neke manje poznate detalje iz svog života.

Uneli praznični duh

Emisija Pusti brigu oduševila gledaoce

 Na nivou

Emisija je protekla u znaku iskrenih razgovora, osmeha i dobre energije, a posebnu čar dali su muzički momenti koji su dodatno zagrejali atmosferu u studiju. Kulminacija večeri usledila je na samom kraju, kada su gosti započeli pesmu, a potom se uhvatili u kolo zajedno sa novinarkom Ljiljanom Stanišić. Veselje se brzo proširilo, pa su im se pridružili i svi prisutni u studiju  članovi produkcije i ekipa emisije pretvarajući studio Kurir televizije u pravo malo slavlje. Emisija je tako završena uz osmeh, igru i energiju koja je u potpunosti dočarala praznični i veseli duh „Pusti brigu“.

