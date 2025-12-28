U toploj, opuštenoj i emotivnoj atmosferi, poznati harmonikaš i popularni pevači govorili su o detaljima iz privatnog života, porodičnim odnosima i vrednostima koje ih vode, ali i o izazovima sa kojima se suočavaju na muzičkoj sceni. Gosti su se osvrnuli na svoje karijere , važne saradnje i planove za budućnost, otkrivajući publici i neke manje poznate detalje iz svog života.

Na nivou

Emisija je protekla u znaku iskrenih razgovora, osmeha i dobre energije, a posebnu čar dali su muzički momenti koji su dodatno zagrejali atmosferu u studiju. Kulminacija večeri usledila je na samom kraju, kada su gosti započeli pesmu, a potom se uhvatili u kolo zajedno sa novinarkom Ljiljanom Stanišić. Veselje se brzo proširilo, pa su im se pridružili i svi prisutni u studiju članovi produkcije i ekipa emisije pretvarajući studio Kurir televizije u pravo malo slavlje. Emisija je tako završena uz osmeh, igru i energiju koja je u potpunosti dočarala praznični i veseli duh „Pusti brigu“.