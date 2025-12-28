Slušaj vest

Folk pevačica Goga Sekulić ima pune ruke posla, čak i kada su se mnogim njenim kolegama smanjili nastupi, ona radi punom parom.

Gogu su mediji u popodnevnim časovima zatekli na aerodromu "Nikola Tesla" kada se vraćala sa nastupa, a na konstataciju da danas nema mnogo njenih kolega da se vraćaju sa nastupa, odgovorila je:

"Moguće da su se smanjili nastupi, ali ja evo već 10 dana za redom radim", rekla je ona i dodala:

"Zavisi koga publika gde želi. Ja u ovom periodu najviše radim jer su katolički praznici po Hrvatskoj, Bosna, Crna Gora".

"Imam velike troškove"

Ona nam je otkrila da žuri na nastup, te smo se našalili pitanjem šta će sa tolikom zaradom, na šta je odgovorila:

"Imam račune i troškove, velika ulaganja, album, mnogo, mnogo ulažem u to", poručila je, a nedavno je govorila i o razvodu.

