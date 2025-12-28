Slušaj vest

Folk pevačica Goga Sekulić ima pune ruke posla, čak i kada su se mnogim njenim kolegama smanjili nastupi, ona radi punom parom.

Gogu su mediji u popodnevnim časovima zatekli na aerodromu "Nikola Tesla" kada se vraćala sa nastupa, a na konstataciju da danas nema mnogo njenih kolega da se vraćaju sa nastupa, odgovorila je:

"Moguće da su se smanjili nastupi, ali ja evo već 10 dana za redom radim", rekla je ona i dodala:

"Zavisi koga publika gde želi. Ja u ovom periodu najviše radim jer su katolički praznici po Hrvatskoj, Bosna, Crna Gora".

1/10 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Privatna arhiva

"Imam velike troškove"

Ona nam je otkrila da žuri na nastup, te smo se našalili pitanjem šta će sa tolikom zaradom, na šta je odgovorila:

"Imam račune i troškove, velika ulaganja, album, mnogo, mnogo ulažem u to", poručila je, a nedavno je govorila i o razvodu.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: