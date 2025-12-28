Slušaj vest

Pevačicu Ivanu Pavković mediji su danas zatekli na aerodromu u Beogradu. Ivana je sada otkrila da li se čula sa Teom Tairović i Lunom Đogani nakon što su ona i njen suprug Petar mitić zajedno gostovali u emisiji.

Ivana Pavković i Petar Mitić su tada govorili o svom braku, a u jednom momentu je usledila neprijatna situacija zbog pitanja o prevari. Pevač Petar Mitić priznao je da bi prevario svoju suprugu Ivanu Pavković, kao i da smatra da ona njega više voli nego on nju. Ovo priznanje iznenadilo je prisutne, a Luna Đogani nije mogla da sakrije razočaranje, a i Tea Tairović imala je reakciju.

Ivana je sada otkrila kako su se tada osećali.

- Na početku iskreno nismo znali šta nas je snašlo, a posle mi je sve to bilo simpatično kad su krenuli ti mimovi, šta sad, desilo se, Bože moj. Prosto se desi da se u pogrešno vreme pogrešno izrazite, to se desilo u toj emisiji tad iz neke dobre namere da Petar stane u zaštitu nas, mene, ali je to otišlo daleko, ja nisam zamerila jer poznajem čoveka sa kojim živim i imamo troje dece. Sa Teom smo se čuli, sa Teom je sve super - a na pitanje da li se Tea Tairović izvinila ili ste se smejali, odgovorila je:

- I jedno i drugo je bilo, sve je okej, čule smo se, nikome ništa ne zameram - rekla je Ivana, a na pitanjae da li bi možda zajedno gostovali kod Lune Đogani u emisij odgovorila je:

- Ja se u tom tipu emisije kao što su podkasti, još uvek se ne sećam prijatno, ali sebe nekako ne vidim još uvek kako sedim, počela sam da slušam sebe ako se negde ne osećam svoja, pa prosto i ne idem, pa kad budem spremna zvaću vas. Mi smo stvarno imali zonu komfora, nismo bili prisutni medijiski, gledali smo svoja posla i posvećeni smo porodici. - rekla je Ivana.

Petar: "Moram da budem džentlmen"

Inače, u emisiji je Petar dao obrazloženje nakon što je podigao tablu sa "JA" na pitanje ko bi pre prevario u braku.

- Zato što moram da budem žrtva ovog braka i da budem džentlmen. Da kažem da je moja supruga velika domaćica, da je jako patrijarhalna, da je jako fina, da me mnogo voli i da me možda više voli nego ja nju - istakao je pevač, a njegov odgovor šokirao je sve.

