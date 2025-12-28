Slušaj vest

Rijaliti učesnica Ava Karabatić podelila je na društvenim mrežama da se verila. O Avi se nedavno pričalo jer je greškom podelila u opisu fotografije da joj je na istoj "izmišljeni AI partner", dok je sad pokazala prsten na svojoj ruci.

- Rekla sam "da" - napisala je Ava Karabatić u opisu objave, uz sliku prstena.

Ona je navela i sledeće detalje:

- Lazar-Ivan nije nikakav bogataš niti kriminalac, on je medicinski tehničar koji pošteno radi u bolnici. Stan plaćamo ravnopravno, pola-pola, jer partnerstvo za mene znači zajedništvo, a ne korist.

- Birala sam čoveka, mir i dostojanstvo. I iza tog izbora stojim potpuno - dodala je ona, između ostalog.

Foto: Printscreen

"Niko neće shvatiti da je ovo laž"

Ava je, podsetimo, na svom Instagram profilu objavila je fotografiju sa misterioznim dečkom, ali je u opisu slike ostavila poruku koja otkriva da je njen ljubavni život "generisan" uz pomoć veštačke inteligencije.

Ova situacija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pratioci su brzo primetili neobičan opis ispod fotografije, koji je glasio:

- Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe. Takođe, mogu ti promeniti autfit, niko neće shvatiti da je sve laž, odnosno veštačka inteligencija".

Ipak je sve istina

Ava je ubrzo napravila realan snimak na kom pokazuje svog Lazar-Ivana, štipka ga, a čak se i on oglasio u pomenutom klipu.

Izgleda da je Ava od AI inteligencije tražila samo ulepšavanje, pa je sve poprimilo jednu specifičnu notu.

