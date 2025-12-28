EVO KO TEŠI STANIJU... Starleta prolazi kroz pakao zbog rijalitija, a on je svaki dan uz nju
Starleta Stanije Dobrojević je trenutno u centru pažnje medija zbog raskida sa Asminom Durdžićem koji je u Zadruzi 9 Eliti sa svojom bivšom suprugom Aneli Ahmić.
Starleta se često oglašava tim povodom, a malo ko zna da ima uspešnog brata koji joj je najveća podrška. Brat Stanije Dobrojević je veterinar.
Sani Dobrojević ne voli javno eksponiranje i izabrao je potpuno drugačiji način života.
On se posvetio porodici i veterini, a otvorio je privatnu kliniku u gradu u kome živi Rumi
Inače, Stanija Dobrojević se danas hitno oglasila zbog Aneli Ahmić koja je spominje u Zadruzi 9 Eliti i polemiše o potencijalnom ulasku starlete u rijaliti
Haos oko Stanijinog ulaska u Elitu
Aneli je tom prilikom otkrila šta će se dešavati ako Stanija uđe u Elitu:
- Ukoliko bude došla ovde, Asmin će se uk**** u gaće zbog svega što je radio. Ja i ona ćemo sigurno imati rasprave jer ja ne zaboravljam neke stvari. Njena poruka me najviše razbesnela i od tada sam ogorčena. Ja se mogu pomiriti sa Majom i tako dalje, ali one meni nisu uzele muža kao Stanija. Ona možda nije bila upućena u naš odnos prvih mesec dana, ali odmah posle je saznala za mene i to tvrdim. Meni je Asmin s njenog telefona slikao moj i Norin Tik Tok koji je njoj poslala moja poznanica. Ja ne zaboravljam neke stvari, meni oni mogu da dokazuju neke stvari, ali istina je ta da je on mene ostavio i otišao. On mene nije prevario, rekao mi je: ''Ja idem'' - rekla je Aneli.
Odmah se tim povodom oglasila i Stanija Dobrojević na svom Instagramu i poručila Aneli sledeće:
- Ova blamuša i dalje vrti svoju "žrtva" priču? Ako je neko "znao za tebe" - pokaži dokaz! Nema ga, nikada ga nije ni bilo, sve ostalo je očajničko kačenje na moje ime. Vreme ti je za fu** off - napisala je Stanija.
