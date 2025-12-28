Haos oko Stanijinog ulaska u Elitu

- Ukoliko bude došla ovde, Asmin će se uk**** u gaće zbog svega što je radio. Ja i ona ćemo sigurno imati rasprave jer ja ne zaboravljam neke stvari. Njena poruka me najviše razbesnela i od tada sam ogorčena. Ja se mogu pomiriti sa Majom i tako dalje, ali one meni nisu uzele muža kao Stanija. Ona možda nije bila upućena u naš odnos prvih mesec dana, ali odmah posle je saznala za mene i to tvrdim. Meni je Asmin s njenog telefona slikao moj i Norin Tik Tok koji je njoj poslala moja poznanica. Ja ne zaboravljam neke stvari, meni oni mogu da dokazuju neke stvari, ali istina je ta da je on mene ostavio i otišao. On mene nije prevario, rekao mi je: ''Ja idem'' - rekla je Aneli.