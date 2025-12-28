Slušaj vest

Ćerka legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski, priredila je pravi novogodišnji spektakl koji je oduševio sve koji su se zatekli na ulici. Marija se provozala kočijom kroz ulice, a u naručju je držala svoju bebu, ćerku Miu, dok su kočiju vukli poni i Deda Mraz.

Prizor je bio kao iz bajke – ukrašena kočija, osmesi, praznična atmosfera i mnogo radosti. Prolaznici nisu krili oduševljenje, a mnogi su zastajali da zabeleže ovaj nesvakidašnji trenutak.

Ova vožnja kočijom još jednom je pokazala koliko Marija uživa u majčinstvu i praznicima, ali i koliko se trudi da svojoj naslednici stvori uspomene za pamćenje.

Marija Ramadanovski u sankama kod Deda mraza Foto: Printscreen

Udala se 2023. godine, a ćerki dali ime Mia

Podsetimo, Marija se 2023. godine udala za svog izabranika Stefana Davidovića. Par je obavio građansko venčanje u jednom restoranu u kojem se održalo i svadbeno veselje.

Marija se porodila prošle godine u junu, a značenje imena se tumači na više načina. Uobičajeno tumačenje je da je ime skraćenica imena Marija što je posebno zanimljivo s obzirom da ponosna majka upravo tako zove.

Ime Mia potiče od italijanske reči „mia“ što znači „moja“, a isto znači i grčka reč „mea“, a za koju se smatra da je osnova za grčko poreklo pomenutog vlastitog imena.

Pogledajte dodatni snimak: