Popularni pevač Aca Lukas večeras je nastupio u Slavonskom Brodu pred prepunim prostorom, potvrdivši još jednom zašto važi za jednog od najtraženijih izvođača u regionu.

Publika je pristizala satima ranije, a mesto održavanja bilo je krcato do poslednjeg mesta.

Publika oduševljena

Slavonski Brod Aca Lukas Izvor: Privatna arhiva

Od prvih taktova vladala je odlična atmosfera – publika je uglas pevala najveće hitove, dok je energija rasla iz pesme u pesmu. Ređali su se dobro poznati refreni, a interakcija sa publikom dodatno je podigla raspoloženje.

Veče je proteklo u znaku dobre muzike, emocija i pozitivne energije, a Slavonski Brod je još jednom dokazao da zna da ugosti velike muzičke zvezde.

