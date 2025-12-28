Aca Lukas zapalio Slavonski Brod
KRCATO DO POSLEDNJEG MESTA: Aca Lukas večeras podigao Slavonski Brod na noge
Popularni pevač Aca Lukas večeras je nastupio u Slavonskom Brodu pred prepunim prostorom, potvrdivši još jednom zašto važi za jednog od najtraženijih izvođača u regionu.
Publika je pristizala satima ranije, a mesto održavanja bilo je krcato do poslednjeg mesta.
Publika oduševljena
Od prvih taktova vladala je odlična atmosfera – publika je uglas pevala najveće hitove, dok je energija rasla iz pesme u pesmu. Ređali su se dobro poznati refreni, a interakcija sa publikom dodatno je podigla raspoloženje.
Veče je proteklo u znaku dobre muzike, emocija i pozitivne energije, a Slavonski Brod je još jednom dokazao da zna da ugosti velike muzičke zvezde.
