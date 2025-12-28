Slušaj vest

Milomir Marić više nije na mestu Glavnog urednika na Hepi televiziji, a o njegovom prelasku na Prvu TV naširoko se priča. On je sad gostovao u emisiji u kojoj su mu dodelili novo zanimanje u potpisu, što je iznenadilo mnoge.

Gledaoci kraj malih ekrana su danas svedočili nesvakidašnjoj situaciji, kada se na ekranu pojavilo njegovo ime.

Marić je gostovao na B92, te bio potpisan kao voditelj i, ni manje ni više, baletski igrač.

Milomir Marić dobio novo zvanje Foto: Printscreen

Pored Milomira, u emisiji je bio i Bogoljub Karić, dok je gorepomenuti, nesvakidašnji opis Marića sigurno zabavio publiku.

"Svako će imati svoju 'Ćirilicu', uzima ko stigne"

Voditelj Milomir Marić je prelaskom na TV Prva iznenadio mnoge. Emisija na Hepiju zadržala je originalni naziv emisije "Ćirilica" i vodi je drugi voditelj, dok se na TV Prva emituje emisija pod nazivom "Ćirilica Milomira Marića".

Voditelj tvrdi da su od njega oteli emisiju koju je stvorio.

- Svako pravi svoju "Ćirilicu", to je opšte poznato. Uzima ko stigne. Taj što je oteo meni "Ćirilicu", hteo je da ukrade i od Vuka Karadžića, međutim tražili su da nauči sva slova, a nije mogao, pa mu bilo lakše da ukrade od mene - rekao je na početku Marić.

Nakon toga je prokomentarisao to što trenutno postoje dve emisije "Ćirilica", jedna na televiziji "Hepi" i jedna koju on vodi na televiziji "Prva":

- Više, ko zna koliko će ih biti. Svako će imati svoju "Ćirilicu".

