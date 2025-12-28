Slušaj vest

Pevačica i nekadašnja učesnica "Zvezda Granda" Aleksandra Bursać dugo važi za jednu od najnižih na estradi. Ona je godinama tvrdila da je visoka 160 cm, dok je istina, pak, drugačija.

Ona je navela da sigurno ima gorepomenutu visinu, a onda je usledilo merenje.

Opkladu je izgubila, pa su saopštili koja je njena visina.

Aleksandra je visoka 158 cm, a saopštavanje ove informacije dočekala je sa osmehom.

"Mala sam ženica, morali smo na carski"

Bursać je prilikom izlaska iz porodilišta otkrila da je morala na carski rez da se porodi.

- S obzirom na to da sam mala ženica, pritisak mi je porastao pa smo morali na carski, uglavnom trebalo je da bude prirodno, ali hvala Bogu sve je prošlo kako treba... Ovo su suze radosnice. Kada je tata uzeo bebu, to je bila ljubav na prvi pogled, kod njega je odmah zaspala - rekla je nedavno Aleksandra, a Stevan je dodao:

- Ja sam bio u nekom stanju šoka, nisam bio svestan. Sve se desilo u pet minuta, odjednom držim bebu u rukama.

