Slušaj vest

Dalilu Dragojević javnost dobro pamti kao rijaliti učesnicu koja je karijeru započela u "Parovima" a potom učestvovala i u "Zadruzi – Eliti". U prvom rijalitiju upoznala je bivšeg supruga Dejana Dragojevića, da bi ga nekoliko godina kasnije javno prevarila pred milionskim auditorijumom sa Filipom Carem, što je izazvalo ogroman skandal i podelilo publiku.

Ipak, Dalila je danas daleko od rijaliti scene, a sada se oglasila iz Amerike, gde je pokazala nestvarne novogodišnje prizore koji su oduševili njene pratioce. Na slikama se vide luksuzno okićene ulice, raskošne jelke, ukrašena vrata i praznična atmosfera koja podseća na filmske scene.

Posebnu pažnju privuklo je to što je Dalila pokazala i kako uživa sa novim dečkom, sa kojim bez ustručavanja deli svakodnevne trenutke. Njih dvoje su snimljeni i kako se voze gradskim prevozom, što je mnoge iznenadilo, ali i oduševilo zbog opuštenosti i prirodnosti.

Foto: Printscreen

Živi u Americi, dečko joj vozi kamion

Inače, nakon kraha ljubavi i sa Filipom Carem, Dalila je sreću pronašla pored novog dečka koji živi u Americi.

Dalila živi sa njim u Majamiju, odakle redovno objavljuje slike i snimke na Instagramu, a nakon spekulacija javnosti da se njen izabranik bavi selidbom stvari, konačno je otkrila njegovo zanimanje.

Na Instagramu je objavila fotke pored kamiona, uz opis u kome je otkrila da je nje Marko jedan od najvrednijih radnika u firmi.

"Što bi zapevao Andrija Milošević: "Moj je dečko kamiondžija, sa njim nekad odlazim i ja". Tako i ja sa svojim momkom završih turneju od NYC do Majamija, pa nazad. Svuda bili i svuda prošli... Sve će biti zabeleženo na Jutjubu", napisala je Dalila i dodala:

1/5 Vidi galeriju Dalila Dragojević dospela je u žižu javnosti nakon što je u rijalitiju „Zadruga“ prevarila tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića, i to pred njegovim očima, započevši romansu sa Filipom Carem Foto: Printscreen

"Firma se bavi selidbom po celoj Americi. Broji preko 400 kamiona i preko 1.000 zaposlenih ljudi. Firma koja je pomogla mnogim ljudima bez posla i omogućila im napredak i pošten posao. Ponosna sam što je moj Marko deo ovog tima i što važi za jednog od najvrednijih radnika", podelila je na svom profilu Dalila Dragojević, koja se u toku emitovanja Zadruge čak i razvela.

Pogledajte dodatni snimak: