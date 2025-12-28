Slušaj vest

Mina Vrbaški razgovarala je u pušionici sa Majom Marinković i Urošem Stanićem o njenom odnosu sa Viktorom.

Mina je progovorila o svojim emocijama.

- Znaš kako je nama lepo, mi u hotelu pričamo o svemu. Njega rijaliti ne interesuje - govorila je Mina.

- Nije on kvaran - dodala je Maja.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

- Klinac je i nezreo - dodao je Uroš.

- To možda tebi kad gledaš sa strane, ali kad ja pričam sa njim i kako je on živeo... Mnogo je dobar. Dača prvi nije imao lepo mišljenje o njemu, pa čak je i on promenio mišljenje o njemu - pričala je Mina.

- Navikao sam na tebe i turbulente veze - rekao je Uroš.

- Ja imam 25 godina, ne ide više. Što ne mogu da pokažem da sam normalna? Od šest sezone pet sam pravila skandale, imam i ja pravo... Ja sam u trojci jedno vreme imala oko 50 kilograma, kao hodajući leš. Zaslužila sam da me neko gleda kao vodu na dlanu. Valjda jedna veza bar treba da bude normalna, možda je ljudima to ovde monotono. Niko više ne gleda da veza treba da bude lepa, svi gledaju da treba da bude skandal - rekla je Mina.

- Ja ne znam da li sam omatorila... Ne morališem, luđa sam od svih - dodala je Maja.

Simpatije sa Asmnom

1/5 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Asmin Durdžić se ljube Foto: Printscreen Instagram

U rijalitiju se na početku govorilo o simpatijama između Mine Vrbaški i Asmina Durdžića.

- Napolju dok sam gledala najstrašnije si me pljuvala, smatram da si se zaljubila u Asmina, mislila sam da ćete ući u vezu, posle kad si videla da se on ograđuje od tebe, prebacila si na prijateljstvo - rekla je Aneli na početku u "Eliti 9".

- Stojim pri tome da ti se on svideo, smatram da si me zbog toga pljuvala. Jedino ako si me zamrzela kad sam rekla da su Ivan i Ivana bili zajedno. Znaš da nije istina ono što si rekla za mene. Rekla sam ti ono za brata da znam čiji je sin, nisam rekla da je tvoj, tad sam htela da te povredim, jer si me pljunula, ja sam tebi svašta govorila, kao i ti meni - kazala je tada Aneli.

- Anita, mali tebi, dobila bi srednji, ali si me provocirala kad sam bila sa Lukom, spletkarila si sa Minom na tako kvaran način, dosta svađa smo Luka i ja imali zbog tebe, i dan danas ih imamo, i ti bi isto to radila, shvatam da si to radila zbog Anđela, ali ne mislim da me mrziš, ni ja tebe ne mrzim - govorila je Aneli.

