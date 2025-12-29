Slušaj vest

Ava Karabatić je otkrila da se verila. Pokazala je prsten, a sad je podelila i kako zarađuje, te navela tačnu cifru koju traži po satu.

- Sa dolaskom nove godine otvaram i popunjavam termine za repeticije. Držim instrukcije iz engleskog, italijanskog, latinskog, matematike, hrvatskog jezika i hemije za osnovnu i srednju školu - napisala je Ava na mrežama.

- Sat 40 evra, potrebno je uzeti paket od pet sati kako bih vas upisala - dodala je ona, između ostalog.

Ava Karabatić Foto: Printscreen/Instagram

"Moj verenik zaista postoji"

Ava se, inače, na društvenim mrežama oglasila i istakla da njen verenik zaista postoji, iako je greškom podelila fotku sa opisom gde piše da je na istoj "izmišljeni AI partner".

- U tebi sam pronašla dom koji nisam znala da tražim - napisala je Ava Karabatić u opisu objave, ali se ovde nije zaustavila.

Foto: Printscreen

- Ako želiš da prilagodim sliku da izgledate realnije mogu promeniti pozadinu... Za**bavam se! Nadam se da je kroz ovaj primer postalo jasnije koliko razvoj i primena veštačke inteligencije sa sobom nose određene rizike i negativne posledice. Iako je moja priča realna i temelji se na stvarnom iskustvu, važno je naglasiti da je velik broj sadržaja generisanih uz pomoć veštačke inteligencije delimično ili u potpunosti izmišljen, ali predstavljen na način koji ostavlja snažan dojam verodostojnosti. Takvi sadržaji ne utiču isključivo na međuljudske i ljubavne odnose, već mogu imati dalekosežne posledice i u znatno ozbiljnijim područjima, uključujući društvene, pravne, sigurnosne i etičke aspekte. Upravo zato nužno je razvijati kritičko razmišljanje, jasno definisane regulatorne okvire, te odgovornu i etičku primenu tehnologije, kako bi se smanjio potencijal za zloupotrebu i očuvalo poverenje javnosti - dodala je Ava.

Pokazala je i snimak kao dokaz uz koji je napisala: