Aleksandar Kos, koji je priznao da živi sa Čedomirom Jovanovićem, pohvalio se neočekivanim gestom jedne od naših najvećih muzičkih zvezda. Ana Bekuta im je poslala poklon.

Iznenađenje

Aleksandar Kos je putem Instagrama otkrio da živi sa političarem, a sada je pokazao poklone koji su stigli na njihovu kućnu adresu i to od pevačice Ane Bekute.

Kos nije krio oduševljenje, pa se javno zahvalio pevačici na znaku pažnje i knjigama koje im je poslala.

Aleksandar Kos
Aleksandar Kos pokazao poklon iznenađenja od pevačice Foto: Printscreen

Poruka za hejtere: "Nastavi da stavljaš šljokice"

Malo pre nego što se pohvalio poklonom, Aca je uputio poruku koja je, po svemu sudeći, bila namenjena onima koji su negativno komentarisali njegovu objavu.

- Nastavi da stavljaš šljokice i kad drugi misle da je previše - poručio je Kos.

"Surova borba za život"

Podsetimo, u emotivnoj objavi kojoj je otkrio da žive zajedno, Aleksandar Kos je opisao njihovu svakodnevicu i borbu sa kojom se Čedomir Jovanović suočava.

- Od kada ga poznajem i živim s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života - napisao je Kos između ostalog.

Kurir/Blic

Čeda Jovanović s prijateljem Aleksandrom Kosom.jpg
Čedomir Čeda Jovanović pasulj
Čeda Jovanović i Aleksandar Kos
Čeda Jovanović

