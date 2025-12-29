Slušaj vest

Iznenađenje

Aleksandar Kos je putem Instagrama otkrio da živi sa političarem, a sada je pokazao poklone koji su stigli na njihovu kućnu adresu i to od pevačice Ane Bekute.

Kos nije krio oduševljenje, pa se javno zahvalio pevačici na znaku pažnje i knjigama koje im je poslala.

Aleksandar Kos pokazao poklon iznenađenja od pevačice Foto: Printscreen

Poruka za hejtere: "Nastavi da stavljaš šljokice"

Malo pre nego što se pohvalio poklonom, Aca je uputio poruku koja je, po svemu sudeći, bila namenjena onima koji su negativno komentarisali njegovu objavu.

- Nastavi da stavljaš šljokice i kad drugi misle da je previše - poručio je Kos.

"Surova borba za život"

Podsetimo, u emotivnoj objavi kojoj je otkrio da žive zajedno, Aleksandar Kos je opisao njihovu svakodnevicu i borbu sa kojom se Čedomir Jovanović suočava.

- Od kada ga poznajem i živim s njim, njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života - napisao je Kos između ostalog.

Kurir/Blic

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: