Slušaj vest

Tijana Milentijević kao i mnoge njene kolege sa estrade ukrasila je svoj porodični dom, a sada je na društvenim mrežama pokazala jedan kutak koji je sve oduševio.

Bajka u domu pevačice

Pevačica je slikala deo dnevne sobe i otkrila kako izgleda mesto gde provodi najviše vremena ali i novogodišnju jelku koja je sijala poput dijamanata.

Foto: Instagram

I Tijana je ispratila poslednje modne trendove te nije tradicionalno okitila novogodišnje drvo, već su praznične lampice učinile da njeno drvo izgleda kao iz bajke.

Provokativno praznično poziranje

Pevačica je nedavno pozirala u svom stanu pored novogodišnje dekoracije, a mreže su se usijale zbog onoga što je imala na sebi.

Naime, Tijana je nosila šareni novogodišnji bebi dol, koji je bio sa novogodišnjim motivima, a kako je dole bio prekratak, kadar je najviše prijao pripadnicima jačeg pola.

Tijana potršila brdo novca

Tijana je inače, nedavno pričala o tome koliko je novca potrošila na novi automobil, ali i stan u Obrenovcu, te cifra premašuje 270.000 evra.

- Što se stana tiče, i dalje ima mnogo toga da se sređuje. Radim postepeno deo po deo, to je sve što se tiče dekoracija, slatke muke, ali nigde ne žurim. Bitno mi je da sve bude onako kako sam zamislila, često imam majstore i sve se privodi kraju, što mi je drago - rekla je Tijana, pa je dodala:

1/5 Vidi galeriju Tijana Milentijević Foto: Sharan Concept, Privatna Arhiva

- Vodim računa u saobraćaju, ali dobro i vozim, tako da mi je bitno samo da mi je dobar i udoban auto. Non stop putujem zbog posla. Cena automobila, o tome ne bih da pričam, ali znam da ste se dobro raspitali o tome. Sama sam zaradila i za auto, i za stan, tako da tu nema problema. Vredno se radilo, ali ja nisam neko ko će da priča o ciframa i tako dalje.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: