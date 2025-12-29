Slušaj vest

Vera Matović uvredila se zbog izjave Nade Topčagić o njenom izgledu zbog čega je rešila da sa koleginicom prekine svaki kontakt.

Naime, Vera Matović sada se naljutila na koleginicu, koja je rekla da Vera najbolje izgleda na estradi i da je svi pitaju gde se operiše.

"Ništa nisam radila na sebi"

- Iskreno ja sam se uvredila na komentare za moj izgled, ja ništa nisam radila na sebi, kako su me moji roditelji stvorili, tu sam gde je sam, moju građu koju sam dobila od roditelja takva sam i dan danas - rekla je Vera, pa dodala:

- Nisam pozvala osobu koja je rekla da sam to radila, završila sam sa njom, prekinem svaki kontakt, ja se družim sa Jelenom Broćić i Radetom Jorovićem.

Pevačica je priznala i da često plače zbog novinskih napisa o sebi.

"Bole me razni naslovi"

- Bilo je svega, bilo je toga da su me udavali za pokojnike, ali eto ja ne znam što je to tako. Ja sam sedela sa jednim novinarom, koji mi je rekao da je to na pisao i tada mi je rekao da je lepo njemu, pa je lepo i meni, to je sramota, ja imam porodicu, imam muža, imam i decu. Nije to lepo, ali šta da se radi, ne mogu da se borim sa tim, iskreno bole me razni naslovi, plačem često zbog toga - rekla je Vera u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

Krije godine

Podsetimo, Nada Topčagić nedavno se dotakla koleginice Vere Matović i njenog izgleda, ali i to što ona krije godine.

- Vera, to ti ne treba, ne možeš da tužiš gugl, to ti je to u životu... Vera izgleda najlepše, ja sam joj rekla. Ona se najbolje izoperisala. Ja znam kako je ona nekada izgledala, pitala sam je jednom gde ide na operacije - priča pevačica, te se dotakla svog izgleda:

- Bežim od vas kao đavo od krsta jer me slikate da izgledam kao čudovište - rekla je ona.

