Vera Matović je odrasla u Zdravljaku, a komšije otkrivaju detalje o njenom životu. Meštani njenog rodnog mesta otkrili su detalje iz pevačicine prošlosti.

Ujutru vodila kravu na ispašu

Komšije Vere Matović s kojim je provela detinjstvo u Zdravljaku i išla u školu sat vremena peške i po lepom, ali i po lošem vremenu, ispričale su kakav je bio život pevačice na selu i kako je morala ujutru da vodi kravu na ispašu. Do kuće gde je nekada Vera živela nije bilo lako doći.

- Veru pamtim od kada smo čuvali krave zajedno - rekao je jedan Verin prijatelj koji se dobro seća pevačice iz svih perioda i koji ima samo reči hvale za nju.

Kako je pevačica išla do škole, a kasnije do grada, objasnio nam je Verin drugi komšija:

- Ona je išla dole preko ovog brda u grad. Pešice se ide možda sat jedan dole i sat jedan se vraća nazad.

Verin zet ishvalio je pevačicu koja mu je mnogo pomogla kada mu je bilo najteže:

- Rod rođeni moj nije mi učinio tako kao ona.

Gubitak

U rodnom mestu svi još uvek pričaju o Verinom velikom gubitku.

- Kakva je ona bila na sahrani, Bože me sačuvaj, ja sam mislio da će ona... Toliko je isplakala i teško joj je bilo... Bolest je čudo - kaže pevačicin zet.

Koliko je ovaj gubitak Veri Matović pao najbolje govore reči njenog komšije koji joj je poželeo:

- Da preboli brata, da stane na noge i da nastavi dalje.

"Bole me razni naslovi"

Vera Matović nedavno je otkrila kako reaguje na medijske naslove i priče, te je priznala da često zbog svega toga plače.

- Bilo je svega, bilo je toga da su me udavali za pokojnike, ali eto ja ne znam što je to tako. Ja sam sedela sa jednim novinarom, koji mi je rekao da je to na pisao i tada mi je rekao da je lepo njemu, pa je lepo i meni, to je sramota, ja imam porodicu, imam muža, imam i decu. Nije to lepo, ali šta da se radi, ne mogu da se borim sa tim, iskreno bole me razni naslovi, plačem često zbog toga - rekla je Vera u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

