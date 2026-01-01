Slušaj vest

Od ljubavnih drama koje su prerastale u međunarodni incidente, preko sukoba koji su završavali policijskim prijavama do kontroverznih fotografija i izjava koje su izazivale burne reakcije i gnev javnosti – estrada u 2025. je pokazala najturbulentnije lice. Granica između estrade, politike, kriminala i privatnih afera postala je tanja nego ikada, a mi smo, hteli to ili ne, postali svedoci svega.

U nastavku donosimo pregled najvećih estradnih skandala u regionu tokom 2025. godine.

Ana Nikolić i Rale

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale imali su veoma burnu godinu. Par se često javno svađao, raskidao i ponovo mirio. Krajem avgusta Ana je kompozitora prijavila policiji zbog nasilja koji se desio u Raletovom domu na Avali. Raletu je prvo bila izrečena zabrana prilaska 48 sati, da bi to posle bilo preinačeno na mesec dana.

Međutim, par se pomirio i zajedno otputovao na Maldive, gde su se navodno i venčali. Usledeo je potom jedan od najpraćenijih skandala godine koji su napravili u Dubaiju. Javnost je uznemirila informacija da je u hotelskom kompleksu došlo do žestoke svađe Ane i hotelskog osoblja, zbog problema sa smeštajem, nakon koje je pozvana policija. Pevačica je optuživala Raleta da ju je ostavio bez novca, a epilog skandala u Dubaiju završio se tako što se kompozitor sam dan ranije vratio u Srbiju, bez Ane Nikolić, koju su zadržali u Emiratima. Sudeći po završenoj godini, i sledeća bi mogla da bude isto tako turbulentan, jer su je završili sa još jednom žestokom svađom - Ana napala Raleta u studiju i policija je ponovo morala da reaguje.

Aca Lukas se slikao sa Naserom Orićem

Pevač Aca Lukas našao se u centru jedne od najosetljivijih afera godine nakon što se u javnosti pojavila njegova fotografija sa Naserom Orićem, bivšim komandantom jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srebrenice tokom rata.

Slika je izazvala oštre reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj, osude i otkazivanje koncerata. Lukas je isticao da nije znao s kim se fotografiše, ali polemika nije jenjavala nedeljama. Susret sa Orićem desio se u restoranu u centru Sarajeva, na privatnoj zabavi na kojoj je bio i pevač Šerif Konjević.

Samo nedelju dana ranije Lukas je priveden u Severnoj Makedoniji. Kako su navodili mediji, on navodno nije imao sve potrebne dozvole za rad, što je pevač demantovao.

Ceca i bugarska zastava

Svetlana Ceca Ražnatović 1. novembra održala je koncert u Severnoj Makedoniji, koji je bio obeležen incidentom. Naime, tokom nastupa pevačica je greškom ogrnula bugarsku zastavu, što je izazvalo burnu reakciju publike.

Iako je očigledno bila nepromišljena, a ne zlonamerna, ova situacija je izazvala nezadovoljstvo među Makedoncima, koji su počeli da joj zvižde i negoduju. Iako je bilo jasno da Ceca nije imala nikakvu lošu nameru, gnev publike nije mogao da se izbegne. Nakon što su usledili zvižduci, Ceca je se povukla sa bine.

Thompsonov koncert na Hipodromu

Skandalozni koncert neofašističkog i ustaškog pevača i srbomrsca, Marka Perkovića, poznatijeg kao Tompson održan je u Zagrebu. Mnogi su upozoravali da se takve stvari ne smeju dešavati u modernoj Hrvatskoj, ali nažalost se i dalje dešavaju.

Pesme ovog ultradesničara odlikuju se velikim šovinizmom i mržnjom prema Srbima i glorifikuju ustašku ideologiju iz vremena Drugog svetskog rata i kasnije ponovo oživljenu tu istu ideologiju iz perioda poslednjeg rata i operacije Oluja, kojom je sa vekovnih ognjišta proterano 250.000 Srba. Na samom kraju koncerta hrvatski ekstremista je održao govor - pročitajte OVDE kako je glorifikovao ustaštvo.

Afera Vujadin Savić

Bivši fudbaler Vujadin Savić prijavio je transrodnu osobu A.K. (21), koja je uhapšena zbog sumnje da ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama i tražila 50.000 evra. Savić je saslušan u procesu koji se vodi protiv transrodne osobe i iskaz je davao ovo dva sata.

A. K, koja se nalazi u pritvoru u Centralnom zatvoru, nije promenila pol, ali je izvršila niz plastičnih operacija kako bi podsećala na ženu. Kako je Kurir već pisao, najpre je kod poznatog estetskog hirurga ugradila implante. Zatim je dva puta operisala nos - jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra.

Saša Mirković – batine u Zagrebu

Producent Saša Mirković našao se u središtu ozbiljnog incidenta nakon što je fizički napadnut u Zagrebu. Informacije o motivima napada bile su oprečne, a slučaj je dodatno podgrejao priče o sukobima iza kulisa estrade i neraščišćenim poslovnim odnosima. Direktor i vlasnik Hype produkcije i televizije Saša Mirković brutalno je napadnut u Zagrebu ispred jednog hotela u maju ove godine. On se ispred glavog ulaza u hotel susreo sa estradnim menadžerom Veliborm Popovićem Popom, te je tom prilikom došlo do jezivog napada i fizičkog obračuna. Slučaj je još u istrazi.