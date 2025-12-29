Slušaj vest

Maja Berović nastupala je sinoć u jednom beogradskom klubu, gde je zapalila sve svojim stajlingom, a pre početka nastupa progovorila je o pojedinim detaljima iz života i karijere.

Neće da deli mamu

Maja je na samom početku razgovora otkrila kakva joj je bila godina koja nam je na izmaku.

- Bila mi je dobra ova godina, radilo se, bili smo svi zdravi, sve je išlo onako kako smo želeli da bude. Neću se žaliti.

Na pitanje da li je njen sin Lav dobio poklone i kakve su mu želje bile, te da li je možda tražio brata ili sestru, odgovorila je:

- Traži on naravno uvek traži, već dve godine traži i samo ga zanimaju dinosaurisi. Dobio je. Bio je dobar. Nije tražio. Zabavno mu je, voli kada je sva pažnja usmerena ka njemu i svestan je da bi morao da deli mamu ako bi došlo drugo dete.

Berović je ispričala i kako njen sin reaguje kada joj prilaze ljudi na ulici.

- To mu je bilo jako zabavno pitao se zašto i šta je to. Pošto mi živimo u Austriji, ljudi me zaustave i on je navikao na to. Jako je simpatičan - priča ona.

Foto: Printscreen

Folkerka je otkrila i kako održava liniju:

- Maja ima malo više kilograma, ali se trudi da se ne goji. Redovno vežba i hrani se po starom receptu nutricionista već duže vreme. Ne jedem puno, muka živa.

"Tračarim sa mužem"

Pevačica se dotakla i tračeva sa estrade, te je otkrila sa kim najviše voli da komentariše aktuelna dešavanja i tračeve.

1/7 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

- Sa mužem. On više prati nego ja, onda on meni na kraju dana kaže šta je bilo. Mi na kraju dana sednemo i sumiramo šta se dešavalo - priča Maja i dodaje da joj suprug pomaže oko svega.

- Da. Oduvek je tako bilo, od samog početka, malo je iskusniji i stariji od mene. Ali se uglavnom zajedno dogovaramo i nadopunjujemo. Desi se i da se ne slažemo. Puno puta se desi da on misli jedno, ja drugo. To je normalno, ali uvek to rešimo nekim dogovorom. Neko malo popusti, i to je to. On malo popusti, ja sam slabiji pol.

Kurir/Blic

Maja sa Slobom Radanovićem na sceni: