Slušaj vest

Sin folk pevača Dragan Kojić Keba,Igor Kojić ponovo je srećan u ljubavi. Nakon kratkog i burnog braka sa Sofijom Daćić, koji je potrajao svega nekoliko meseci, Kojić je uplovio u novu emotivnu priču.

Prvi put je primećen u društvu nove izabranice još u oktobru, kada se pojavio na koncertu svog oca. Iako su tada zajedno privukli pažnju publike, Igor je vešto izbegavao pitanja o njenom identitetu.

1/9 Vidi galeriju Igor Kojić sa novom devojkom Foto: Printsceen/Instagram

Ipak, poslednjih dana odlučio je da napravi mali iskorak. Na društvenim mrežama podelio je romantičnu fotografiju sa zimovanja, na kojoj se vidi da uživa u bliskosti i novoj ljubavi. Nakon egzotičnog putovanja u Dubai, par je spakovao kofere i zaputio se na planinu, gde su, sudeći po objavama, potpuno prepustili čarima zime.

Na fotografijama sa ski-staze, Igor i njegova partnerka su pozirali na stazi, raspoloženi i nasmejani.

Podsetimo, razvod od Sofije Daćić ozvaničen je pre nešto više od dva meseca. Sofija se nedavno pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, gde je, bez zadrške, pomenula bivšeg supruga. Dok je ona nastavila profesionalnim putem, Igor je, čini se, pronašao novu ljubav.

Možda treća sreća

Folker Dragan Kojić Keba govorio je o potencijalnoj trećoj snajci, odnosno novoj devojci sina Igora. Naime, na njegovom koncertu je bila Igoreva devojka, a pevač je otkrio da li ju je upoznao.