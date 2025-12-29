Slušaj vest

Aleksandra Prijović, jedna od najpoznatijih pevačica sa domaće muzičke scene, ponovo je privukla pažnju javnosti objavom porodične fotografije na društvenim mrežama.

Na slici, koju je objavila na Instagramu, pevačica je u društvu supruga Filipa Živojinovića i njihove dece, sina Aleksandra i ćerke Arije, a ovaj emotivni prizor dopao se njenim pratiocima, pa je za kratko vreme fotografija dobila mnoštvo lajkova. Nizali su se komentari prelepih reči, a emocije koje se mogu osetiti na sam pogled, sve su raznežile.

Ovo je prvi put da je Aleksandra pokazala ćerku koja je rođena 3. septembra ove godine, a kojoj se najviše obradovao brat Aleksandar.

Porodična fotografija Aleksandre i Filipa Foto: Printscreen/instagram/aleksandraprijovic

Uz fotografiju, koja topi sva srca, muzička zvezda se obratila emotivnim rečima svom suprugu Filipu:

- Pre 10 godina počeli kao dvoje. Danas nas je četvoro. Hvala ti za 10 najlepših godina - napisala je ona.

Podsetimo, Aleksandra Prijović se zbog trudnoće povukla sa scene, a njen povratnički koncert zakazan je za večeras, 29. decembra u Baru. Za Novu godinu Aleksandra će nastupati preko dana u Zagrebu, a uveče će sa svojim fanovima ući u 2026. u Beogradu. Njen povratak obradovaje sve njene fanove, koji s nestrpljenjem očekuju i njene nove pesme na kojima je vredno radila tokom trudnoće.

Inače, ona se nedavno pojavila na koncertu Saše Kovačevića i sve oduševila svojim izgledom. Tada je medijima otkrila da će se za Novu godinu prvi put odvojiti od ćerke.