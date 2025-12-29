Slušaj vest

Zvezda "Granda" Aleksandra Bursaćporodila se pre skoro tri nedelje. Ona je ćerku Kasiju rodila carskim rezom, a sada je otkrila da je pred porođaj došlo do komplikacija.

Pevačica je odgovarala na pitanja koja su joj pratioci postavljali na Instagramu, a najveći broj je bilo onih koji su se ticali upravo carskog reza.

- Morala sam na hitan carski rez jer sam imala visok pritisak. Išla sam u totalnu anesteziju, a sada da mogu izabrala bih spinalnu i zbog bolova nakon porođaja i da bih je odmah videla - napisala je ona na Instagramu i dodala d anije imala kontrakcije, a istakla je da oporavak nakon carskog reza nije naivan.

- Nisam imala kontrakcije, beba je bila i dalje visoko, nije se spuštala i morali smo hitan carski. Ja sam neko ko se jako bojao porođaja, ali nema razloga ako imaš dobar tim. Mene je porođaj iznenadio, sve se desilo za par minuta. Partner je bio uz mene sve vreme i to mi je najviše značilo - napisala je ona i dodala da oporavak "boli kao đavo".

- Dva dana bukvalno baš jako boli, ali mislim da to može da se ublaži jačim lekovima. To se treba dobro raspitati, Ali sve se brzo zaboravi. Treba nekih 10 dana da budeš okej i svakim danom je bolje. Ali da boli, jako boli i tu ne mogu da lažem - navela je Aleksandra, koja je ranije, prilikom izlaska iz porodilišta rekla da je najviše na svetu želela da postane mama.

Foto: ATA images

- Ja sam to čekala najviše na svetu, osećam se predivno. Kako žena može da se oseća kad se ostvari kao majka, zaista predivno. Malo je bilo bolova, ali mi smo žene na sve spremne - rekla je tada Bursaćka.