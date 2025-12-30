Drage moje abronošice došli smo do kraja i ove godine. Zato ćemo priču da posvetimo aferi koja zavređuje da se sazna. U pitanju je ljubavna zavrzlama. Naša glavna junakinja je Mačka. Bila je jedna od najuspešnijih biznismenki u gradu. Vodila je veliku marketinšku agenciju, donosila odluke hladne glave i navikla da sve drži pod kontrolom. Jedino mesto gde je verovala bez zadrške bio je njen brak sa Čelikom, čovekom za kog je mislila da je njena sigurna luka. Istina ju je zatekla potpuno nespremnu. Kao i nas što smo saznali porodičnu tajnu. Jednog kasnog popodneva, dok je u kancelariji pregledala mejlove, zazvonio joj je telefon. Nepoznat broj. Glas s druge strane bio je tih, ali odlučan : - Mislim da imate pravo da znate istinu o svom mužu - javila se poznata voditeljka. Deset minuta kasnije, Mačka je gledala poruke, fotografije i datume. Veza. Ne prolazna avantura. Godinama. Sa poznatom voditeljkom, ženom koju je vidala na ekranu skoro svako veče, nasmejanu i ugladenu. Bes koji je osetila nije bio eksplozivan bio je leden. Te večeri, kada je Čelik ušao u stan, Mačka je sedela za stolom, mirna kao nikada.



„Koliko dugo?" pitala je. Čelik je pobeleo. Ćutanje je trajalo predugo. U tom trenutku, mir je nestao. Reči su se sudarale, istine su isplivavale, godine laži su se rušile kao kula od karata. Mačka nije vikala, ali svaka njena rečenica bila je precizna i nemilosrdna. Čelik je pokušavao da objasni, da ublaži, da moli. Bilo je kasno. Haos se proširio i van zidova stana. Mediji su nanjušili skandal. Još se čeka pravi trenutak da se objavi. Voditeljka je nestala sa ekrana „zbog privatnih razloga", dok je Čelik preko noći ostao bez posla u firmi koju je njegova žena finansirala. Ali najveci preokret desio se u Mački. Umesto da se slomi, ona je povukla poteze hladno i strateški. Razvod je bio brz. Javnost je naučila da iza uspešne žene ne stoji uvek miran život već snaga da preživi izdaju bez izvinjenja.

I dok strpljivo čekamo da ova afera ugleda svetlost dana samo da vam najavim da u Novoj godini nećemo imati milosti. Sve tajne moraju da se saznaju. Ljubavne intrige, spletke, prevare, rastanci, sastanci, ma sve što se dešavalo to će da se i sazna. Samo polako,pa će brzo. Vi meni ostanite dobre, vesele, mirne, dobre i sve ćete informacije dobiti iz prve ruke.

Srećna vam Nova godina abronošice moje lepe.