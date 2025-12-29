Slušaj vest

"Kralj obrva" Adam Adaktar nedavno je pričao o pevačici Seki Aleksić i sukobu koji je imao sa njom. Na društvenoj mreži "X" sada kruži snimak sa njegovom izjavom, a jedan korisnik je opleo po Adamu Adaktaru na šta je pevačica brže-bolje reagovala.

- Ovog Adaktara je mučno i gledati i slušati. Trebalo mu je pet zvezda "za džaba" da bi reklamirali neke njegove frizure, a ovamo se hvali skupocenim stvarima. Odlično je što ga je Seka odbila, jer "samo 15 minuta" nije samo 15 minuta. Bezobrazluk - napisao je jedan korisnik, a Seka reagovala.

Pevačica je osamo na njegov komentar stavila emotikone koji plače od smeha.

Seka Aleksić reagovala na komentar o Adamu Adaktaru Foto: Printscreen/Twitter

Adam zamerio Seki zbog 25.000 evra

Podsetimo, Adam je gostujući u jednoj emisiji upitan da li su Adamove izjave vezane za pravoslavnu veru razlog njihovog udaljavanja, a on je to oštro negirao.

- Seka mi je bila drugarica, ja sam zvao da je pitam gde da idemo na vantelesnu kada nismo mogli da imamo dete. Nije ona meni bila baš klijent, bila mi je drugarica. Posle se desila neka stvar... Otvaram ja frizerski salon 0-24 i treba mi 5 zvezda da mi reklamira frizerski salon. Četiri moje drugarice kažu naravno da može jer znaju šta sam ja uradio za njih, a Seka mi je dala svog muža na telefon koji je rekao može, ali za 25.000 evra - rekao je Adam.

1/5 Vidi galeriju Seka Aleksić želi da reši nesuglasice Foto: Pritnscreen/tiktok, Printscreen, Privatna Arhiva