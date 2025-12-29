Slušaj vest

Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej ne prestaje da provocira. Ona je još jednom uspela da privuče pažnju domaće i regionalne javnosti. Neposredno pred novogodišnje praznike, na društvenim mrežama je objavila seriju fotografija nastalih u praznično dekorisanom ambijentu, pored bogato ukrašene novogodišnje jelke.

Na fotografijama, Didi Džej pozira u modnoj kombinaciji koja odstupa od klasičnih prazničnih izdanja. Umesto uobičajenih haljina i svečanih kompleta, pevačica se odlučila za smeliji stajling, koji uključuje haltere kao deo modne kombinacije, čime je još jednom potvrdila da ne beži od nekonvencionalnog izražavanja.

Fotografije su u kratkom roku prikupile veliki broj reakcija, komentara i deljenja. Dok su jedni pohvalili njenu hrabrost, samopouzdanje i doslednost ličnom stilu, drugi su smatrali da je reč o izdanju koje izlazi iz okvira tradicionalnog prazničnog duha. Ipak, jedno je sigurno objava nije prošla nezapaženo.

Didi Džej je i ranije bila poznata po upečatljivim javnim nastupima i modnim izborima koji često pokreću diskusije. Njena karijera izgrađena je na jasnoj strategiji vidljivosti i provokacije u granicama javnog nastupa, a ovakve objave dodatno učvršćuju njen imidž osobe koja svesno koristi pažnju medija i publike.

Stručnjaci za medije i javni imidž ističu da su praznični periodi posebno pogodni za ovakve objave, jer javnost tada aktivnije prati društvene mreže i estradne sadržaje. U tom kontekstu, fotografisanje u drugačijem prazničnom izdanju može se posmatrati i kao deo pažljivo osmišljene promocije.

Sama pevačica nije se dodatno oglašavala povodom komentara, već je uz fotografije uputila kratku prazničnu poruku svojim pratiocima, poželeći im srećnu Novu godinu. Time je, kako smatraju mnogi, stavila akcenat na pozitivnu energiju i lični izraz, ostavljajući publici da sama formira mišljenje.

Bez obzira na podeljene reakcije, jasno je da Didi Džej i ovog puta uspeva da ostane u fokusu javnosti. Njene novogodišnje fotografije još jednom potvrđuju da estrada danas ne počiva samo na muzici, već i na vizuelnom identitetu, društvenim mrežama i sposobnosti da se izazove razgovor.