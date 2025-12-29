Slušaj vest

Nakon predstavljanja projekta „Edition 25“, Boban Rajović nastavio je niz prednovogodišnjih nastupa, a proteklog vikenda održao je dva nastupa u Hrvatskoj – u Našicama i Odžaku. Publika u oba grada pevala je uglas sa pevačem i napravila atmosferu za pamćenje.

Osim izuzetno uspešnih nastupa, Rajović je boravak u Hrvatskoj iskoristio i za važne dogovore o novim koncertima u okviru „drugog poluvremena“ karijere. Ipak, scena koja je obeležila vikend i obišla društvene mreže dogodila se u prvim redovima publike.

Foto: Privatna arhiva/Promo/Ognjen Nestorović

Tokom nastupa Boban je zagrlio uplakanu devojčicu, a zatim, dirnut njenim emocijama, nastavio da peva držeći je u zagrljaju. Ovaj trenutak izazvao je snažne reakcije publike u dvorani, ali i lavinu komentara na društvenim mrežama.

– U skladu sa brojem 25, moram da kažem da za svih ovih 25 godina, jedno, ostaje isto – a to su reakcije publike i način na koji me prihvataju. Kada vidim kako ljudi pevaju sa mnom, u tom emotivnom delirijumu, shvatim da je sve što sam radio imalo smisla. Takvi trenuci se ne zaboravljaju i daju mi snagu da idem dalje – poručio je Rajović.

Boban Rajovic Izvor: Privatna arhiva/Promo/Ognjen Nestorović

Boban se tu ne zaustavlja. Slede nastupi u Budvi i Odžacima, zatim doček Nove godine u Orašju, potom repriza u Beogradu, a radni tempo nastavlja se bez pauze sve do Srpske nove godine, koju će pevati u Americi.