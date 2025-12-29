Slušaj vest

Pevač Saša Kovačević ove godine radi punom parom, a pored dva koncerta, redovno nastupa u zemlji i inostranstvu, a sada smo ga zatekli na aerodromu "Nikola Tesla" kada se vraćao sa nastupa.

"Nastavlja se Bogu dragom, iz Podgorice stižem, idem malo da odmorim, ali nastavljamo sa Sava centrom, treći koncert zakazan je za 7. februar", priča Saša.

Na njegovom koncertu pojavile brojne kolege.

"Puno mi je srce zbog toga, i dosta kolega se nije odazvalo nažalost zbog virusa, koji je i mene par dana pred koncert oborio. Svi koji nisu bili na prva dva pojaviće se na trećem", rekao je i otkrio da li je zadovoljan kako je sve proteklo:

"Jesam. Nekim tehničkim stvarima nisam zadovoljan. Ali radiću na tome da na trećem približim svojim očekivanjima".

Emine mu preko glave

Kovačević je odgovorio i na pitanja o sukobu s koleginicom Eminom Jahović.

"Ne. Ne bavim se. Toga mi je malo preko glave, iskren da budem. Nisam ni želeo da ulazim u to, ne bih komentarisao", rekao je Kovačević i dodao da skida kapu svakome ko je održao set koncerta u Sava centru i Ušće, kao što je to Emina:

"Čestitam svakako. To je veliki uspeh, tako da sve čestitke", poručio je.

