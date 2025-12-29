Slušaj vest

Nakon što je Aleksandar Kos, najbliži prijatelj Čede Jovanovića, u javnosti otkrio da njih dvojica već neko vreme žive zajedno, oglasio se i sam političar. Jovanović je tim povodom kontaktirao s domaćicom emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji Krunom Unom Mitrović i tom prilikom otkrio detalje iz svog privatnog života.

Nakon ovih novosti, Čeda i Aca otišli su na koncert benda koji im je posvetio pesmu, a Kurir je prvi pisao o tome. Međutim, sada su isplivali snimci iz noćnog provoda, a kako se može videzti Jovanović i Kos su se sjajno zabavljali.

Kako se može videti, oni su bili specijalni gosti pa su sve vreme bili na bini, a dok je ceo klub gledao u njih oni nisu mnogo marili pa su se veselili i grlili i uživali u provodu.

Kako je naveo, praznične dane provodi u porodičnoj atmosferi, okružen najbližima.

- Deca i Aleksandar su tražili da spremim pasulj, a pošto kažu da je najbolji kad prenoći, odlučili smo da se okupimo i provedemo vreme zajedno. Za praznike sam uz sebe imao Aleksandra i, ono što mi je najvažnije, svoju decu Mihajla, Janu, Zoru i Anđeliju. Na nedeljni ručak nam dolazi i Ana Bekuta - rekao je Jovanović novinarki.

On nije krio zadovoljstvo zbog podrške koju, kako kaže, dobija kako od porodice i prijatelja, tako i od ljudi koje svakodnevno sreće.

Inače, Jovanović je u subotu uveče, zajedno sa Aleksandrom, prisustvovao koncertu grupe Fujčinela bojs, koja je pre nekoliko meseci političaru i njegovom prijatelju posvetila jednu od svojih pesama. Njih dvojica su, prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, bili vidno raspoloženi, đuskali su s mladom publikom i uživali u hitovima benda.

