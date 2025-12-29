Slušaj vest

Sloba Radanović spreman je da najluđu noć provede sa beogradskom publikom, a kaže da će u prvim danima Nove godine doneti i nekoliko novih pesama za svoje fanove. Pevač je pričao o poslovnim planovima, ali i porodičnim stvarima.

Ništa od žurke

Sloba Radanović napravio je novu kuću u Beogradu od 500.000 evra i 300 kvadrata. Kako kaže, ne planira da pravi žurku useljenja, a ima i razlog zbog čega.

- Neću praviti žurku useljenja, ne družim se nešto preterano sa javnim ličnostima da bih njih pozvao, ali nisam ni na ratnoj nozi sa nekim. Što se raspremanja tiče nakon žurke, to je najmanji problem, ali mislim ja sam tu kuću pravio za nas, da nama bude lepo. To je moja oaza mira i da mesto gde se vraćam da odmorim. Ne vidim to kao prostor za žurke, želim da ima takvu energiju porodice - rekao je Sloba, a onda otkrio da li Jelena priželjkuje pojačanje u vidu jedne devojčice.

- To morate da pitate Jelenu, što se mene tiče dece nikad dosta. Možda Jelena dobije još jednog protivnika, još jedno muško. Otkud znam, ne mogu ja da kažem: "E idem sutra da pravim žensko dete", možda bude 5:1 za nas muškarce. Naravno da bih voleo devojčicu, mada meni je svejedno da li je muško ili žensko - iskren je bio Sloba.

Kuća kao iz bajke

Sloba Radanović je sa suprugom Jelenom mesecima renovirao porodičnu kuću u Višnjičkoj banji.

Svi radovi su završeni i bračni par se nedavno uselio u novi dom, a Radanovići su na društvenim mrežama pokazali kako vila izgleda u prazničnom ruhu.

Sloba Radanović odgovara na škakljiva pitanja: