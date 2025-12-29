Slušaj vest

Iva Jokanović, prošlogodišnja finalistkinj takmičenja "Zvezda Granda" objavila je svoju prvu pesmu "Grešni". Ova mlada pevačica otpevala je numeru ozbiljnih autora - grčkog hitmejkera Fivosa, a tekst je pisala Jelena Trifunović. Za prateće vokale zadužena je Suzana Branković.

Da se pesma mnogima dopala govori i činjenica da spot na Jutjubu za samo pet dana ima 695.000 pregleda.

- Ostvario mi se jedan od najvećih snova, da snimim svoju prvu pesmu. Prezadovoljna sam i preponosna na sebe i ekipu koja je učinila da to sve odlično izgleda i zvuči - kaže Iva i nastavlja:

- Pesmu sam dobila od "Grand" produkcije i na tome sam im jako zahvalna. Tek sada vidim i shvatam koliko je podrška bitna stvar kada ste na početku, a ona koju ja imam je nezamenljiva. Snimanje pesme i spota i generalno ceo taj projekat je bio prelep i uzbudljiv, a po malo i naporan. Upoznala sam dosta divnih ljudi, od kako se završilo takmičenje, a i kroz njega takođe.

1/5 Vidi galeriju Iva Jokanović Foto: Tea Nikolin

Ispod spota na Jutjubu mogu se pročitati samo pozitivni komentari, a neki ovu mladu pevačicu nazivaju novom Breskvicom.

- Da Bog da još ovakvih spotova. Nova Breskvica. Lepota, talenat, harizma, divna pesma i anđeoski glas. Bravo. Odlična pesma, spot savršen, maneken u spotu dominira.

Podsetimo, Iva je zabeležila sjajan rezultat u takmičenju, u kojem joj je mentorka bila Snežana Đurišić. Sada polako, ali sigurno gradi svoju muzičku karijeru. Inače, Jokanovićeva važi za sjajnog interpretatora etno zvuka.

- Tu vrstu muzike zavolela sam odmalena, išla sam i u muzicku školu. Što se tiče te vrste muzike, smatram da je najbolja pogotovo za takmičenje, jer se tu najbolje pokazuju vokalne sposobnosti. Ja slušam i sve što je u trendu, a i pevam - rekla je Iva u intervjuu za Kurir pred finale prošle sezone "Zvezda Granda".