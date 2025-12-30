(FOTO) TEA BILANOVIĆ SUMIRALA 2025 GODINU: Radim da bih zaradila za pesme, pa opet sve iz početka! Vrelim fotkama čitaocima poželela srećnu Novu godinu
Tea Bilanović 2025. godinu je iskoristila kako bi širu javnost upoznala sa svojim talentom, pa je objavila prvi deo albuma "Random", koji je publika zavolela. S obzirom na to da je bila i jedna od novih nada muzičke scene koja je bila najzastupljenija u medijima - što zbog karijere, privatnog života, pehova u saobraćaju, ali i saradnje s partnerom koleginice Ane Nikolić - odlučili smo da sa Teom, koju mnogi zovu "kraljica bakšiša" i "džepna venera", sumiramo godinu koja je iza nas, ali i da nam otkrije svoje želje za narednu godinu.
Započela si promociju albuma "Random". Koja pesma od četiri koje si objavila ti je najličnija?
- Ove godine 3. juna izašla je moja prva pesma sa albuma, koja nosi isto ime kao i sam album - "Random". Sve pesme su jako lične, nastajale su u različitim periodima mog života i svaka nosi svoju posebnu poruku. Zato mi je teško da izdvojim samo jednu - svaka ima svoje mesto u mom srcu.
Jesi li u minusu, plusu ili na nuli nakon svih ulaganja u karijeru i muziku ove godine?
- Iskreno, ne znam ko je na početku u plusu (smeh). Sve ovo doživljavam kao ulaganje u svoju budućnost. Radim da bih zaradila za pesme, ulažem u njih, pa opet iz početka. Verujem da se, kad je čovek organizovan, uporan i zna šta želi, za sve može naći način i novac.
Da li ti je jedna od želja da konačno nađeš partnera kojeg nećeš finansirati, kao što je bio slučaj u nekim bivšim vezama?
- Definitivno su to lekcije koje se u budućnosti neće ponavljati. Volela bih da pored sebe imam zrelog, ostvarenog muškarca, koji zna šta želi i koji može da mi bude oslonac, baš kao što bih i ja bila njemu. Ipak, trenutno mi fokus ostaje na karijeri. Ako se desi prava osoba, desiće se spontano.
Mnogo je nastupa tokom godine bilo. Koji nastup će ti ostati u sećanju i zašto?
- Bilo je baš dobrih nastupa, dosta sam se družila s publikom, što me iskreno najviše ispunjava. Možda najlepši jeste moj prvi nastup u Beogradu, imala sam veliku tremu, ali bilo je nestvarno.
Da li pred kraj stare i na ulasku u novu godinu praviš planove i da li ti se ostvaruju? Šta želiš sebi u 2026?
- Posle Nove godine u planu je snimanje još dva spota za nove pesme, a onda sve polako i temeljno. Volela bih da naredna godina bude barem ovoliko uspešna, ako ne i bolja. Želim sebi zdravlje, mir, još mnogo nastupa i da me i dalje prati ista energija i ljubav prema muzici.
Šta bi poželela čitaocima Kurira?
- Želim im pre svega dobro zdravlje, mnogo ljubavi i da im se u narednoj godini ostvari sve što su poželeli.
