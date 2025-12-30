Slušaj vest

Tea Bilanović 2025. godinu je iskoristila kako bi širu javnost upoznala sa svojim talentom, pa je objavila prvi deo albuma "Random", koji je publika zavolela. S obzirom na to da je bila i jedna od novih nada muzičke scene koja je bila najzastupljenija u medijima - što zbog karijere, privatnog života, pehova u saobraćaju, ali i saradnje s partnerom koleginice Ane Nikolić - odlučili smo da sa Teom, koju mnogi zovu "kraljica bakšiša" i "džepna venera", sumiramo godinu koja je iza nas, ali i da nam otkrije svoje želje za narednu godinu.

Započela si promociju albuma "Random". Koja pesma od četiri koje si objavila ti je najličnija?

- Ove godine 3. juna izašla je moja prva pesma sa albuma, koja nosi isto ime kao i sam album - "Random". Sve pesme su jako lične, nastajale su u različitim periodima mog života i svaka nosi svoju posebnu poruku. Zato mi je teško da izdvojim samo jednu - svaka ima svoje mesto u mom srcu.

Jesi li u minusu, plusu ili na nuli nakon svih ulaganja u karijeru i muziku ove godine?

- Iskreno, ne znam ko je na početku u plusu (smeh). Sve ovo doživljavam kao ulaganje u svoju budućnost. Radim da bih zaradila za pesme, ulažem u njih, pa opet iz početka. Verujem da se, kad je čovek organizovan, uporan i zna šta želi, za sve može naći način i novac.

Da li ti je jedna od želja da konačno nađeš partnera kojeg nećeš finansirati, kao što je bio slučaj u nekim bivšim vezama?

- Definitivno su to lekcije koje se u budućnosti neće ponavljati. Volela bih da pored sebe imam zrelog, ostvarenog muškarca, koji zna šta želi i koji može da mi bude oslonac, baš kao što bih i ja bila njemu. Ipak, trenutno mi fokus ostaje na karijeri. Ako se desi prava osoba, desiće se spontano.

Mnogo je nastupa tokom godine bilo. Koji nastup će ti ostati u sećanju i zašto?

- Bilo je baš dobrih nastupa, dosta sam se družila s publikom, što me iskreno najviše ispunjava. Možda najlepši jeste moj prvi nastup u Beogradu, imala sam veliku tremu, ali bilo je nestvarno.

Da li pred kraj stare i na ulasku u novu godinu praviš planove i da li ti se ostvaruju? Šta želiš sebi u 2026?

- Posle Nove godine u planu je snimanje još dva spota za nove pesme, a onda sve polako i temeljno. Volela bih da naredna godina bude barem ovoliko uspešna, ako ne i bolja. Želim sebi zdravlje, mir, još mnogo nastupa i da me i dalje prati ista energija i ljubav prema muzici.

Šta bi poželela čitaocima Kurira?

- Želim im pre svega dobro zdravlje, mnogo ljubavi i da im se u narednoj godini ostvari sve što su poželeli.