Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, završio je u bolnici. Naime, on je na svom Instagram profilu objavio je fotografiju kako leži u bolničkom krevetu i prima terapiju.

Oglasio se iz bolničkog kreveta

Baka Prase je ležao na bolničkom krevetu dok je primao infuziju, a objava je zabrinula njegove pratioce.

Jutjuber tom prilikom nije otkrio šta mu se desilo.

Bio sa devojkom na koncertu Saše Kovačevića

Baka Prase nedavno je bio na koncertu Saše Kovačevića u Sava centru sa devojkom Milenom, koju definitivno obožava.

Baka je opremio svoj novi prostor u modernom, minimalističkom stilu

Bogdan je tada zaboravio karte za ložu, ali se brzo snašao. Pozvao je svog asistenta koji mu je slikao kodove.

- Došli smo na koncert, ali sam zaboravio karte. Neću večeras zaprositi Milenu, ali ćemo se sigurno poljubiti uz neku romantičnu pesmu.

- Slikaj nam QR kodove, ima nas sedam. Centralna smo loža. Ostavio sam 11 karata - govorio je dok je pokušavao da nađe rešenje za to što je zaboravio karte za konecert.

