Slušaj vest

Pevačicu Gocu Lazarević paparaco Kurira uslikao je u jednom beogradskom tržnom centru, gde je potpuno opušteno i bez pratnje obilazila radnje tokom velikog sezonskog sniženja. Iako se radilo o svakodnevnoj kupovini, Goca je privukla pažnju prolaznika jer je bila vidno doterana i stilizovana, bez obzira na to što nije bila na sceni.

Pevačica je u tržni centar stigla sama, a zatim se uputila ka nekoliko poznatih prodavnica garderobe. Strpljivo je razgledala izloge, ulazila u radnje i zadržavala se pored rafova sa sniženom robom, pažljivo proveravajući cene i etikete. Goca je delovala raspoloženo i smireno, često se osmehivala zaposlenima u radnjama i kratko razgovarala s prodavačicama koje su je prepoznale, ali nisu pravile veliku gužvu oko nje. Nije žurila, već je, kako se čini, želela da iskoristi popuste i detaljno pogleda ponudu.

Posebnu pažnju privukao je njen izgled - pevačica je bila uredno našminkana, s pažljivo sređenom frizurom i kombinacijom koja je bila jednostavna, ali skladna. Na sebi je imala ležernu, ali elegantnu odevnu kombinaciju, prilagođenu dnevnoj kupovini, što je dodatno doprinelo utisku da vodi računa o izgledu i van javnih nastupa.

1/5 Vidi galeriju PAPARACO! Goca Lazarević kupuje na sniženju Foto: Kurir

U kratkoj crnoj bundi, narandžastim širokim pantalonama i bordo čizmicama, potpuno našminkana i sa isfeniranom kosom, Goca je uživala u slobodnom vremenu. Nakon obilaska više radnji Goca se uputila ka kasi, gde je platila odabrane artikle, a potom je s kesama u ruci napustila tržni centar. Tokom čitavog boravka pevačica nije pokazivala znake nervoze, niti pokušavala da se sakrije od pogleda, već je delovala kao i svaki drugi posetilac koji je došao da iskoristi sezonska sniženja.

Pevačica je prošle godine bila u centru pažnje zbog toga što je zategla lice i ispeglala bore, pa su je mnogi zbog toga prozivali. Ona je jednom prilikom kritikovala devojke zbog toga što liče jedna na drugu.

- Kad sam bila mlada i lepa, bila sam dosta vitka, previtka i ja sam imala kompleks zbog toga. Žene se ubijaju da budu mršave i to je uvek na televiziji izgledalo dobro. Sad kad s vremenske distance pogledam te snimke od pre četrdeset godina, prosto sam bila mršava. Meni tek sad kratke haljine dobro stoje. Sad kad čujem devojke koje su prelepe i koje žele da menjaju svoj lični opis, bude mi žao što od lepih devojaka prave klonove i onda su sve iste, sve liče jedna na drugu - rekla je Goca za "Grand".