Dragan Marinković Maca za Kurir je nedavno govorio o svojoj Jovani i prokomentarisao razliku u godinama o kojoj većina javnosti bruji godinama.

Maca je sada već deceniju u braku sa Jovanom, koja svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a za Kurir je otkrio koje su prednosti i mane imati pored sebe mlađu ženu, ali i koji je omiljeni posao njegove izabranice od svih kojima se do sada bavio.

"Važno je da nekoga voliš"

- Ona ako se pita, ona najviše voli da sam kod kuće - nasmejao se Marinković i nastavio:

- Godine nemaju veze, sasvim je svejedno, važno je samo kako se osećaš. To je za neke budale pomodarstvo, mlađi frajer ili mlađa devojčica. Prednosti nema, važno je da nekoga voliš. Da se poštujete, volite i da veruješ u nekoga sa kim deliš postelju. Najvažnija je potreba da sa nekim želiš da provedeš život a taj isti ti je jako mio - izjavio je Maca za Kurir.

Foto: Printscreen

Ne robuje datumima

Glumac je otkrio da ne voli da robuje datumima i praznicima koji su nametnuti, kao i da pomenuti praznik ne poštuje.

Dragan Marinković Maca sa suprugom

- Ne znam šta ljudi slave, tekstilnu pobunu tekstilnih radnika iz 19 veka. Ne znam. Kod nas ljudi rade. Ja ne slavim te datume, meni su ti datumi bezveze, Nove godine, 8. mart, meni je to "Ma*š u pi*du materinu". Kod nas se samo gleda da se nađe razlog za jedi, pij, veseli se i na život pos*ri se. Mi kao da smo najbogatiji na ovim prostorima očigledno. Meni ti datumi nikada ništa nisu značili.