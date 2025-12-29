Slušaj vest

Muzičar Predrag Peđa Jovanović, kojeg je javnost upoznala početkom dvehiljaditih kada je nastupao sa bratom Nenadom u grupi "Blizanci", otkrio je da je tih godina, sa pevačicom Anom Kokić, pevao ljudima sa druge strane zakona.

Dama i profesionalac

Peđa ne krije da im je Ana na početku karijere predstavljala veliku podršku, te da su vrlo često nastupali zajedno.

Ana se tada, kako navodi, ponašala kao prava dama i profesionalac. Peđa tvrdi da nikada nije završila nastup u separeu imućnijih ili opasnih momaka, kao što su to činile njene koleginice.

sequence-01.02-16-01-06.still001.jpg
Foto: Kurir televzija

Lokal pevača Džeja Ramadanovskog tada je važio za jedan od najpopularnijih i najelitnijih noćnih klubova gde su Jovanovići često pevali zajedno sa Anom.

- U pomenutom klubu nije mogao da se nađe svako, tamo je dolazila samo estrada i ljudi iz podzemlja - prisetio se Peđa.

Zajednički nastupi

On je opisao kako su izgledale njihove noći u čuvenom klubu.

Peđa Jovanović - spektakularni koncert u Skoplju Foto: Ustupljene fotografije

- Jedno vreme smo samo sa Anom Kokić nastupali u klubu "Bombo", sećam se da mi je jednom prilikom prosula piće na klavijaturu, to joj nikada neću oprostiti - rekao je pevač kroz smeh i dodao:

Ana Kokić danas Foto: Kurir Televizija

- Uvek je imala stav, niko nije mogao da dođe i kaže: "E, hajde dođi ovde u separe", ona i danas ima taj stav. Ali ima koleginica koje idu za sto da uzimaju bakšiš. Neko bude pijan, pa hoće da mu pevačice sednu u krilo, to je sve do koleginice kako se postavi prema gostima - naveo je on.

