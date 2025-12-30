Slušaj vest

Dok su mnogi godinama verovali da Elena Karaman vodi miran i povučen život daleko od gradske vreve, u luksuznoj vili na obroncima Kosmaja, kako Kurir saznaje, stvarnost je znatno drugačija.

Poznata dizajnerka i bivša supruga Jugoslava Karića danas živi u samom centru Beograda, u jednoj od najprometnijih ulica na Dorćolu, gde je gotovo nemoguće ostati neprimećen.

Reč je o starijoj, predratnoj zgradi, koja ima svega tri sprata, a jedan ceo pripada upravo Eleni. Na drugom spratu ove zgrade, u kojoj se nalaze prostrani salonski stanovi, smešten je njen luksuzno uređen dom. Prema rečima stanara, renoviranje je trajalo izvesno vreme, ali su radovi završeni brzo i bez većih problema.

- Zgrada je stara, ali su stanovi veliki i imaju visoke plafone. Jedno vreme je delovalo kao da se sve renovira, jer su majstori stalno dolazili i odlazili, ali se sve to relativno brzo završilo. Sad je mirno i uredno. Iskreno, da mi ćerka nije rekla ko je ona, ne bih ni znala da se radi o poznatoj osobi - kaže jedna od komšinica.

Foto: Kurir

Kako dalje navodi, Elenu danas gotovo svakodnevno viđaju u kraju.

- Ćerka je prati na društvenim mrežama i bila je baš iznenađena kad ju je ugledala u kraju. Posle smo i mi ostali počeli da obraćamo pažnju i sad je viđamo stalno. Deluje sasvim normalno, bez ikakvog isticanja - dodaje ona.

Da je Elena Karaman postala redovan deo dorćolske svakodnevice, potvrđuju i zaposleni u obližnjim radnjama. Jedna od prodavačica iz kraja otkriva da je viđa gotovo svakog dana, najčešće dok šeta psa ili dolazi automobilom.

Foto: Kurir

- Ona je ovde stalno. Šeta psa, svraća do radnje, parkira auto gde stigne. Često zna da ostavi auto van parking mesta, pa se šalimo da je sigurno već skupila ozbiljnu sumu za kazne za parkiranje - kaže ona kroz osmeh.

Kako tvrde komšije, Elenu često posećuje i njen bivši suprug Jugoslav Karić, što mnogima u kraju nije promaklo.

- Viđam ga kako dolazi, nekad ostane kratko, nekad duže. Lepo je videti da su ostali u dobrim odnosima i posle svega. To se danas retko viđa - dodaje sagovornica.

Foto: Sonja Spasić

Osim bivšeg muža, komšije su primetile i Eleninog sadašnjeg partnera.

- Dolazi i njen dečko, simpatičan čovek, mršav, s čupavom kosom. Deluju opušteno, normalno, ništa napadno - kažu stanari zgrade.

Iako se nalazi u samom srcu grada, čini se da je Elena Karaman pronašla balans između privatnosti i urbane svakodnevice. Bez pompe, bez obezbeđenja i bez velike galame, ona danas živi život kakav vode i drugi stanovnici Dorćola - među komšijama koje je prepoznaju, ali je ne doživljavaju kao estradnu ličnost, već kao još jednu sugrađanku iz kraja.

Podsetimo, domaći mediji nedavno su posetili velelepno imanje usred šume i tamo su razgovarali s komšijama.

- Vrlo je povučena, ali uvek ljubazna. Međutim, ne ulazi u neku dublju priču s meštanima. Odgovori kratko, nasmeje se i nastavi svojim putem. Vidi se da ceni prirodu i voli jednostavnost. Podigla je zidine, pa je to jasan znak da želi privatnost - rekao je jedan komšija.

Kuća u blizini Elenine nema, ali dve meštanke koje ovuda prolaze često je viđaju.

- Zbog svih rituala koje izvodi i izjava da skuplja krv iz ciklusa, imali smo predrasude o njoj. Nije nam bilo pravo kad se pročulo da se doseljava ovde i da je kupila deo placa u šumi, ali sad nam je svejedno. Ona je prosto neprimetna i trudi se da bude tako. Vidimo je ponekad u dvorištu tokom lepog vremena i kako šeta šumom bosa, ali se s komšijama ne druži. Ne pravi buku, ne voli gužvu - rekla je jedna, dok se druga nadovezala da su joj deca lepo vaspitana.

U obližnjoj kafani i prodavnici rekli su da je ne viđaju često:

- Ona kupuje domaću hranu od meštana, ali od ove godine ima i svoju baštu. U prodavnicu retko svrati, a s majkom Vericom Rakočević je dolazila tu u baštu jedne kafane. Bio je s njima i Veljko, ali i jedan od sinova. Imala je neku čudnu haljinu na sebi i pletenu torbu. Ona je većini meštana čudna, ali su se navikli i ne insistiraju na razgovoru. Uostalom, ona odavno nije baš popularna javna ličnost, mlađe generacije i ne znaju ko je ona. Nekima deluje kao da živi potpuno u svom svetu.