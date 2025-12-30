Slušaj vest

Kraj godine je uvek vreme osvrta i planova, a Mira Škorić je za Kurir otkrila kako je provela 2025. i šta očekuje od naredne. Otvoreno govori o poslovnom uspehu, ali i privatnom životu, osvrćući se na sve izazove koje joj je donela godina na izmaku. U razgovoru sa nama govorila je o praznicima, porodičnim običajima iz detinjstva i tome kako danas organizuje Novu godinu, bez previše dekoracije, ali s fokusom na dobru trpezu i druženje.

Pevačica je podelila i anegdote sa nastupa, otkrila da joj je uloga bake jedan od najlepših životnih trenutaka, a pričala je i o planovima za novu godinu, uključujući nove pesme i spotove. Ne zaboravlja ni mlade talente s obzirom na to da će biti članica žirija "Hajp zvezda", ističući da im treba više prostora i šanse da zasijaju. Kroz iskrene odgovore, Mira Škorić nam je pokazala balans između profesionalnog i privatnog života, ali i pozitivnu energiju kojom želi da ispuni narednu godinu.

Kraj je 2025. godine. Po čemu ćete je pamtiti?

- Što se posla tiče, nikad više posla i dobre energije. Sa mojim menadžerskim timom savršeno funkcionišem. Kao da su se sva vrata otvorila. Što se tiče privatnog života, neka se završi ova godina što pre. Mnogo smo svi propatili zbog svega što se dešavalo. Ja želim samo mir i da se volimo i poštujemo. Da Srbija bude najlepše mesto na svetu.

1/6 Vidi galeriju Mira Škorić Foto: Nemanja Nikolić

Da li ste okitili svoj dom?

- Pa ja se time ne bavim već godinama. Ne praktikujem to duži niz godina. Iz prostog razloga - nemam vremena. Obično radim, a kad ne radim, organizujem neku prazničnu trpezu i mislim da je to najbitnije. Dobra trpeza je bitnija od dekoracije.

Kako su izgledali praznici u vašem domu kad ste bili mali?

- Bilo nas je više na broju. Bila je to velika porodica, bilo je mnogo lepše. Sada se trudim da se opet svi okupimo i da sve bude u stilu novogodišnjih praznika, da, eto, koliko-toliko bude veselo i pozitivno jer to volim.

Imate li neku anegdotu s novogodišnjih nastupa?

- Sećam se pre mnogo godina bilo je minus 17, kad su muzičarima otkazali instrumenti od hladnoće, pa smo publika i ja pevali sami, bez muzičara. Ali svaki nastup nosi svoje anegdote.

Da li biste voleli da se ostvarite kao baka u 2026. godini?

- Pa kako da ne? To je nešto najlepše što se može desiti osobi u životu da ima naslednike. Mogu reći da sam ja u jednu ruku već baka. Moj sestrić je dobio sina, koji ima 16 meseci. On nadomešćuje nedostatak moje sestre i on je naš dar od boga. Najlepša je uloga bake.

Foto: Nemanja Nikolić

Šta biste voleli da ostvarite u narednoj godini a da niste dosad?

- Ja sam neko ko ne planira i ne pravi planove. Ali čovek mora da teži i razmišlja pozitivno šta god da ga snađe u životu. Život je večita borba. Lepo, ružno, čovek mora da se izdigne i ide napred.

Da li ćete publiku obradovati novim pesmama?

- Da, ja sam uveliko u studiju. Obećavam i vama i svojoj publici da ćete slušati nove pesme, ali i gledati spotove. Čekam samo pravi momenat.

Šta biste poželeli da se promeni na estradi?

- Da se malo više prostora da mladim ljudima. Žao mi je što ti mladi talenti toliko dobro pevaju, ali nisu mogli da nađu svoj put i dobiju šansu i priliku. Neka nove nade zasijaju u punom svetlu. To je moja želja!

Foto: Nemanja Nikolić

Šta biste poželeli čitaocima Kurira?

- Sve što želim sebi, želim svim ljudima. Kurir je moj omiljeni list i želim i čitaocima, ali i vama, mnogo sreće i zdravlja, sve ostalo će samo doći.