Komšije dečka Une Čolić progovorile su o naslednici muzičke zvezde Zdravka Čolića i otkrili kako se ne odvaja od dečka i da ju je njegova porodica odavno prihvatila kao snaju.

- Una je divna devojka! Skoro svaki dan dolazi, pristojna je i uvek se pozdravi kada ih vidimo zajedno. Oni često putuju negde i uvek zajedno idu na sve Čoline nastupe i koncerte. Njegovi roditelji su je odmah prihvatili kao snaju, vidi se da je iz dobre i poštene porodice. On je dobar momak i tretira je kao pravu kraljicu - započela je komšinica.

Ona je otkrila kako je Čolićeva devojka za primer i da se sjajno slaže sa sestrom svog partnera.

- Mirna je i povučena, samo se smeška! Zajedno idu na sva porodična okupljanja i proslave, samo što se nije preselila. Una je mnogo bliska sa sestrom njenog momka, njih dve su najbolje drugarice i družile su se još pre nego što su započeli da se zabavljaju - zaključila je komšinica.

Inače, Unin partner je imućan, stariji je od nje 10 godina i često zajedno putuju na razne atraktivne destinacije. I njega su njeni roditelji prihvatili, a letos su zajedno bili i na letovanju.

