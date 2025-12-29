Slušaj vest

Učesnica „Elite“ Anastasija Brčić danas slavi rođendan, a tim povodom u Belu kuću stigle su brojne čestitke. Međutim, poruka od porodice izazvala je najjaču reakciju — Anastasija se rasplakala pred svima, priznajući da joj je ta podrška u ovom trenutku najviše značila.

Foto: Preent Screen

- Srećan ti rođendan, ti si iskrena, dobra, tvoji ljudi ti čuvaju leđa, ostani svoja, seti se da imaš prijatelje, voli te tvoja prija Josipa - glasilo je jedno od pisama

- Danas je tvoj dan, mi želimo da ti kažemo koliko te volimo, kao tvoji roditelji imamo sreću što te imamo u životu, želimo ti da uvek budeš hrabra i da nikad ne zaboraviš koliko si posebna - pisalo je u pismu od porodice koje je pročitala Anastasija.

- Hvala vam i oprostite na svemu ružnom što sam vam priredila - rekla je Anastasija kroz suze.

Anastasija Brčić plakala je na sav glas nakon svađe sa Borom Santanom, a zatim i zbog susreta sa roditeljima za praznike, te je priznala da se plaši da će je se porodica odreći.

- Meni je sve ovo smešno, a bruka me čovek na nacionalnoj televiziji. Nisam nikad bila sa kriminalcima! Ja sam rekla ono što sam mu rekla. Nisam mu rekla da smrdi nego da ne može u jednoj trenerci biti ceo dan. Kuku, jadna ja kad mi dođu majka i tata, odreće me se familija! Ovo mi nije trebalo! Neće mi niko doći sto posto. Ja bih sad volela da umrem - vikala je Anastasija.

- Jeste li ludi? Ti njemu nema šta ne kažeš - rekao je Ilija.

- On je pokušao da predstavi da se meni ne sviđa kako se on oblači, samo sam rekla da ne može od ujutru do uveče biti u istoj trenerci - rekla je Anastasija.

Pomirili se Bora Santana i Anastasija

Bora Santana rešio je da svede račune sa Anastasijom Brčić i da progovore o svojim sukobima, koji žučniji iz dana u dan.

- Sve mi se skupilo. Nije problem to što ti ne želiš da budeš sa mnom, nego jer si me povredila veoma, nakupljalo mi se. Rekao sam ti i što mislim i što ne mislim. Imao sam nameru da te povredim samo, iskreno. Imao sam osećaj da neke stvari namerno radiš. Više ne želim da ti dobacujem i da te vređam. Ako treba, javno ću se izviniti i tvojim roditeljima. Ti si opet krenula na mene, nisi imala lepo ponašanje. Meni se veoma cepalo srce kad sam ti izgovarao neke stvari - rekao je Bora

- Nije ti se cepalo srce - rekla je Anastasija.

- Ti si sve napravila, naš haos, naše svađe...eto, to je to. Neću te vrećati više nikada i psovati, dajem ti reč da stvarno neću. Samo da znaš, ja tebi nisam neprijatelj, a ti si meni ispala neprijatelj - kazao je Bora