Pevačica Rada Manojlović gotovo svakodnevno nastupa širom regiona, a delove atmosfere sa slavlja redovno deli sa pratiocima na Instagramu. Tako je i ovog puta objavila snimak sa jedne proslave na kojoj je napravila pravi šou.

Za nastup je odabrala atraktivan crni minić koji je istakao njene obline — vitke noge, uzak struk i bujno poprsje bili su u centru pažnje.

Rada je sve vreme bila odlično raspoložena, neumorno je đuskala i animirala goste, ne skidajući osmeh sa lica. Energija koju je prenela na publiku podigla je atmosferu do usijanja, pa nema sumnje da će se ovo slavlje dugo prepričavati.

Inače, iako viđamo Radu uglavnom sređenu od glave do pete, jednom prilikom je otkrila da je u kućnom izdanju potpuno u opuštenom izdanju, pa tako čak i da je mrzi da održava redovno higijenu.

- Moram da priznam da ne koristim filtere, mnogo me to nervira. Jedino što blurujem je celulit, pošto ga baš imam i to me mnogo nervira. Što se tiče mog izdanja kod kuće bez filtera, ja sam kao rakun. Raspad sistema. Podočnjaci, punđa na vrh glave. Pravi raspad sistema, to je moja surova životna istina. Tuširanje i pranje kose kad stignem i od mene dosta. Nikada nisam stavila kreme za lice, kreme za ruke, maske za kosu. One parfemisane kreme isto ne koristim. Ništa ne negujem, ni lice ni telo. Samo je Božija volja i geni što ovako izgledam - priznala je Rada bez ustezanja, te dodala da zbog posla kojim se bavi može i gore da izgleda, budući da ne spava redovno i da se hrani katastrofalno:

- Diskoteke, teška šminka, neprospavane noći. Neko bi izgledao oronulije nego ja da živi ovakav način života. Nije lako uspostaviti neki mir i balans kada godinama trčim svuda da sve stignem. Koliko sam malo spavala, a jela šta mi padne podruku dobro i ovako izgledam.

Rada Manojlović u crnom miniću Foto: Preent Screen

Priželjkuje trudnoću

Podsetimo, pevačica Rada Manojlović letos je napunila 40 godina. Ističe kako je svesna da joj otkucava biološki sat, te da i te kako želi da postane majka.

- Kad pređeš 40. godinu nekako prošao si dosta... Ja to tako gledam - rekla je Rada Manojlović u dahu.

- Prošlo ti je tad dve trećine života, tako dođe - dodala je za "Grand" Rada u dahu.

Ona već dugo uživa u ljubavi sa vozačem Vladimirom Rankovićem.

Priznaje da ne može da ga nagovori da zajedno istupe javno.

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima... - rekla je pevačica nedavno razočarano.