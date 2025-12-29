Slušaj vest

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković, najavio je da će ući u rijaliti „Elita 9“ kako bi pred praznike posetio svoju ćerku.

On je istakao da dolazi ne samo da izgrli i izljubi svoju mezimicu, već i da se, ako bude potrebno, suoči sa Borom Santanom zbog svega što je radio Maji iza leđa. Taki je dodao da je spreman na sve kako bi zaštitio svoju ćerku i pokazao da porodica uvek stoji zajedno, bez obzira na tenzije u Beloj kući.

Foto: Kurir TV

Taki ne krije koliko je ljut na svog prijatelja iz spoljnog sveta, te je najavio da će sa njim raspraviti šta ima, kao i da će Maju u putiti u to ko su joj zaista prijatelji.

- To ću ja sa Borom da raspravim kad uđem u kuću prekosutra, i sa njim i sa mnogima. Neka mi kaže to u oči. Moram Maju da uputim ko joj je prijatelj, a ko joj radi iza leđa, Bora joj je prijatelj, a radi joj iza leđa. On neka se sad izvinjava meni, on je moj prijatelj, ja njega štitim napolju, ako ja otvorim usta neće mu biti dobro. Bio sam mu na slavi, na sahrani bake, na rođendanima, kad je bilo otvaranje kuće, na svadbi, a ovamo Maji radiš iza leđa, mi gledamo sa ove strane - rekao je Taki za Pink.rs.

Priznao gde je bio intiman

Podsetimo, Radomir Marinković Taki, otac rijaliti učesnice i zadrugarke Maje Marinković šokirao je detaljima iz intimnog života.

Taki Marinković je ovom prilikom otkrio koje je najčudnije mesto na kom je imao intiman odnos, a to zapravo koncertni klavir.

- Najčudnije mesto na kom si imao se**? - pitao ga je voditelj.

- Klavir - rekao je Taki, što je potpuno šokiralo voditelja, te je objasnio:

- Ja nikada ne lažem, pokazaću ti. Bio sam u jednoj vili, tu je bio jedan koncertni klavir, poželela je ona tako nešto i ja sam joj ispunio. Ja ispunjavam sve želje. To mi je ona poslala za uspomenu i dugo sećanje - dodao je Marinković za "Pink" i šokirao.

Radomir Marinković Taki besan je na ćerku Maju Marinković koja je obnovila odnos sa Stanislavom Krofakom.